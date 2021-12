Klassieke tiramisu: zo maak je de lekkerste

Volgens Hidde de Brabander is een tiramisu pas op zijn best als je de volgende drie dingen kan afvinken: de tiramisu moet goed veel mascarpone bevatten, hij moet volledig zelfgemaakt zijn en er mag een flinke slok alcohol in.

Hiddes tiramisu

Bereidingstijd: 30 minuten + 1 uur in de koelkast

Ingrediënten:

250 ml slagroom

75 g witte basterdsuiker

4 eidooiers

500 g mascarpone

200 ml espresso

10 el amaretto

250 g lange vingers

cacaopoeder

Extra nodig:

2 ovenschalen

Bereidingswijze:

- Klop de slagroom met een eetlepel suiker stijf. Klop in een kom de eidooiers met de rest van de suiker schuimig en meng de mascarpone door de dooiers. Spatel de slagroom door het mascarponemengsel.

- Meng in een ovenschaal de espresso met de amaretto. Dompel de lange vingers een voor een in het espressomengsel en verdeel ze over de bodem van de lege ovenschaal.

- Bedek de lange vingers met de helft van het mascarponemengsel en herhaal dit nog een keer.

- Laat de tiramisu circa 1 uur in de koelkast opstijven.

- Tot slot bestuif je de tiramisu voor het serveren met cacaopoeder.

Je kunt de lange vingers kopen, maar voor het beste resultaat raadt De Brabander aan om de koekjes zelf te maken. Hier vind je zijn recept.

Lange-vingerbiscuit

Ingrediënten:

180 g eiwit

140 g suiker

80 g bloem

80 g aardappelzetmeel

120 g eidooier

suiker om te bestrooien

Bereidingswijze:

- Verwarm de oven voor op 210°C.

- Klop het eiwit met suiker luchtig.

- Zeef de bloem en meng met het aardappelzetmeel.

- Meng de eidooiers door het eiwitschuim. Spatel in drie delen de bloem erdoor. Schep het biscuitbeslag in een spuitzak met een gladde spuitmond.

- Teken op een vel bakpapier lijnen van 10 centimeter. Keer het blad om en spuit banen van 10 centimeter binnen de lijnen los van elkaar.

- Bestrooi het biscuit met suiker.

- Bak de lange vingers in circa 5 à 6 minuten.

- Droog het biscuit daarna op 120ºCelsius.

