Koek voor de allerkleinsten bestaat voor kwart uit suiker: ‘Industrie maakt baby's verslaafd’

Koken&EtenVoor baby’s vanaf zes maanden zijn tegenwoordig talloze koekjes te koop. Net als in het koekschap voor volwassenen is de keuze reuze. Maar wat maakt deze snacks zo speciaal voor baby’s? Tv-programma Keuringsdienst van Waarde zocht het uit.

Babykoekjes, de schappen in de supermarkt liggen er vol mee. En dat voor je kleintje vanaf zes maanden. Is dat wel goed? Winkelier Sandra Groeneveld vindt van niet. ,,Een kindje van zes maanden kun je wel een koekje geven als je het door een papje mengt, maar een los koekje geven raad ik niet aan”, vertelt ze in de uitzending van Keuringsdienst van Waarde die vanavond wordt uitgezonden.

Samen met zijn dochter bezoekt presentator Ersin Kiris het consultatiebureau. Nu de moedermelk wat saai begint te worden vraagt hij zich af wat zijn dochter nog meer kan eten, misschien babykoekjes? ,,Babykoekjes zijn er wel, maar nodig zijn ze natuurlijk niet”, legt jeugdverpleegkundige Elsje Rood uit in deze aflevering. ,,Niemand heeft koekjes nodig, baby’s al helemaal niet.” Ook is er volgens Rood helemaal niks babyachtigs aan een koek. ,,Een koek is een koek, producenten proberen mensen gewoon te verleiden hun product te kopen.”

Vitamine B1

Volledig scherm Presentator Ersin Kiris en zijn dochter met jeugdverpleegkundige Elsje Rood. © KRO-NCRV Als we de verpakkingen moeten geloven zitten veel babykoeken boordevol vitamine B1. Maar wie heeft dat eigenlijk nodig? Vitamine B1 helpt bij het verteren van ons eten en zit al voldoende in ons dagelijks voedsel, meent Rood. Hebben jullie dan nooit te maken met een baby met een vitamine B1-tekort, vraagt Ersin Kiris zich af. ,,Nee joh, een vitamine B1-tekort komt eigenlijk alleen voor bij alcoholisten en verslaafden. Alle andere mensen hebben nooit last van zo’n tekort”, zegt de jeugdverpleegkundige.

De meeste babykoekenbakkers claimen dat hun product geen toegevoegde suikers bevat en gebruiken vaak appelconcentraat of vruchtensuiker. Is het zoete goedje wel echt anders dan geraffineerde suiker? ,,Daar zit geen verschil tussen”, vertelt Jaap Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid, aan presentator Daan Nieber. ,,Geconcentreerd appelsap is voornamelijk suiker en dat wordt door de wetgever ook beschouwd als een toegevoegde suiker.

Een kwart suiker

Even verderop in de aflevering doen Ersin Kiris en jeugdverpleegkundige Elsje Rood een schokkende ontdekking: bijna een kwart van een babykoekje bestaat uit suiker terwijl er in een simpel mariabiscuitje 19 gram per 100 gram zit.

Kirsten Wegener-Toeset, maakt koekjes speciaal voor baby’s en gebruikt naar eigen zeggen ‘natuurlijke’ ingrediënten. Ook haar babykoeken bestaan voor bijna een kwart uit suiker. ,,We gebruiken ongeraffineerde suikers die we als één pakketje toevoegen in plaats van de geraffineerde witte suikers die tot stand komen door het te ontdoen van alle hulpstoffen.”

Volledig scherm Kirsten Wegener-Toeset produceert 'gezonde' babykoeken. © KRO-NCRV

Wegener-Toeset gelooft er heilig in dat ongeraffineerde suikers door het lichaam beter zijn te verwerken doordat ze ‘puurder’ zijn. Ongeraffineerd of niet, haar koeken bestaan alsnog voor een kwart uit suiker. Een tompouce heeft minder suiker dan jullie zachte koekjes, legt Teun van de Keuken de babykoekenbakker voor. ,,Ja dat klopt, het scheelt ongeveer drie gram, dus feitelijk gezien klopt het.”

Een biologische koek of niet, door je kind een babykoek te geven geef je het in feite rommel, vindt jeugdverpleegkundige Rood. ,,Eigenlijk is het een val waar je als ouders met z’n allen bijna intrapt”, besluit ze haar oordeel.

Verslaafd

Nog voor de uitzending reageerden facebookgebruikers verontwaardigd op de bevindingen van de tv-makers. ‘Het is toch te erg dat er überhaupt koekjes zijn voor baby’s van 6 maanden’, schrijft Hester Zuidwester. Ook Freddy ter Maat vindt het niet kunnen. ‘De industrie maakt baby’s verslaafd aan suiker, zodat zij later hun rotzooi kopen. En wat erger is, er wordt de basis gelegd voor obesitas.’

De aflevering van Keuringsdienst van Waarde wordt donderdagavond uitgezonden om 20.25 uur op NPO 3.

