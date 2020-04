Koken met Blik: met deze ingrediënten maak je een lekkere Franse maaltijd

Volgens Jansen heb je vaak meer in huis dan je zelf denkt. In de voorraadkast bijvoorbeeld, daar staan bij veel mensen meerdere potjes waar je al een tijdje niet naar om hebt gekeken. Je hoeft dus niet meteen naar de winkel, maar kijk eerst even wat je nog hebt liggen. ,,Improviseer, want dat ga ik ook doen’’, zegt de chef-kok.



In deze aflevering van Koken met Blik gaat Jansen op de Franse toer met een Franse bonenschotel met gekonfijte eend. Voor dit gerecht gebruikt hij heel veel ingrediënten uit blik. ,,De basis is confit de canard, oftewel gekonfijte eendenpoten.’’