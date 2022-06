Koken met Marie | Appelrabarbercompote met rozemarijn

Wat heb je hiervoor nodig? 1 kilo friszure appels, bijvoorbeeld Elstar 1 kilo rabarber 1 biologische citroen, het sap 200 ml biologische appelrabarbersap, of appelsap ± 5 takken rozemarijn

Hoe maak je het?

Was de appels. Schil de appels niet, maar snijd ze in vieren. Haal de klokhuizen eruit en snijd het vruchtvlees in blokjes van ongeveer 1 cm. Was de stengels rabarber goed, zodat al het zand eruit is. Snijd de rabarber in stukjes van ongeveer 1 cm. Doe de appels en rabarber in een pan.

Pers de citroen uit en roer het sap door de appels met rabarber. Giet het sap erbij. Gebruik bij voorkeur appelrabarbersap, maar als dat niet te vinden is, is appelsap ook prima. Gebruik sap waar geen suiker aan toegevoegd is. Was de rozemarijn en ris de naaldjes van de takjes af. Hak de rozemarijn op een plank zo fijn, dat het bijna poeder is. Roer 1 afgestreken eetlepel van de gehakte rozemarijn door de appels.

Zet de pan op het fornuis en breng aan de kook. Laat de compote niet helemaal gaar koken. Zorg ervoor dat de appels en rabarber wel wat garen, maar nog voldoende bite houden. Proef of er nog wat rozemarijn aan de compote toegevoegd moet worden. Houd er rekening mee dat de smaak van de rozemarijn nog wat sterker kan worden als de compote helemaal afgekoeld is. Mocht je hem graag wat zoeter hebben, kun je er wat agavesiroop of honing aan toevoegen.

Deze compote is friszuur en is het lekkerst als hij rechtstreeks uit de koelkast geserveerd wordt.

Serveertip: eet deze appelrabarbercompote met yoghurt en granola.