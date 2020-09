Koken voor een grote groep? Zo maak je een mega-gehaktbrood

Man (28) koopt huis van 28 flessen verjaar­dags­w­his­ky die hij van zijn vader kreeg

7 september Een Engelse man die elke verjaardag een achttien jaar oude fles whisky van zijn vader cadeau kreeg, verkoopt de collectie om voor zichzelf een huis te kopen. De 28-jarige Matthew Robson uit het Britse plaatsje Taunton is in het bezit van 28 flessen van het exclusieve merk The Macallan, dat ondertussen is uitgegroeid tot marktleider van single malt whisky’s. De waarde van de flessen is in de loop der jaren geëxplodeerd.