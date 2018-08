Komkommer is door de droogte goud waard

De prijzen van groente en fruit gaan als een jojo op en neer. Een paar weken geleden nog werden de tomaten doorgedraaid op de veiling. Wat wel werd verkocht ging voor een paar cent per kilo weg. De prijzen hebben zich hersteld en gaan weer richting een euro per kilo.

,,Komkommers waren eind vorige week verschrikkelijk duur'', zegt groentehandelaar Ronald de Wit. ,,1,75 euro per stuk. Dat heb ik nog nooit meegemaakt.'' Het was maar een hele korte periode, maar toch. De veilingprijs voor komkommers is inmiddels gezakt tot rond de euro, weet De Wits collega Jeroen de Feijter van groentezaak 't Boertje in Terneuzen.

Broccoli, bloemkool, andijvie en aardappelen zijn fors aan de prijs, merken de groentehandelaren. De Wit: ,,Andijvie kostte 3,50 euro per kilo op de veiling. Dat is echt heel duur.''



De Feijter probeert de prijs in de winkel te dempen. Hoe hoger de veilingprijs, des te kleiner de marge. ,,Komkommers hebben we tegen inkoopprijs verkocht. Dat maken we later wel weer goed.''

In de supermarkt merken klanten ook niet altijd dat de prijzen op de veiling omhoog gaan: Albert Heijn en Jumbo kopen groente en fruit vaak voor een vaste, van tevoren afgesproken prijs in, ongeacht de veilingprijs. Maar nu kost een gewone komkommer zelfs een dubbeltje méér dan een biologisch exemplaar (1,19 tegen 1.09 euro). Bij Jumbo kost een komkommer altijd een euro en kost een biologische komkommer nu 20 cent meer.