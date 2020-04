Kookstudio's geven workshops online met microfoons van deelnemers dicht: ‘Anders wordt het een zooitje’

Daarom heeft Peter Janssen, eigenaar van Peter Pan Kookstudio Chefs Online opgericht waarop zzp-koks online kookworkshops kunnen aanbieden voor mensen die thuis lekker willen eten. De deelnemers koken met Chefs Online samen interactief onder leiding van de chef, zodat ze ook vragen kunnen stellen over de recepten.

Hoe kun je lesgeven of een workshop volgen op afstand? Bij praktijkscholen hebben ze al moeite om leerlingen goed te begeleiden.

,,Het lukt goed, we hebben nu een aantal workshops gehad. Het wordt gefilmd vanuit de kookstudio en via Zoom laat de chef zien hoe het gerecht wordt bereid. Op het platform zien de deelnemers ook icoontjes van elkaar. Je kunt vragen stellen en zo van elkaar leren. Bij aanvang stellen de deelnemers zich aan elkaar voor en vertellen ze waarom ze meedoen. Dit geeft een gevoel van verbondenheid, het is interactief en leuk.’’

Volledig scherm Peter Janssen in zijn kookstudio. © Denise Abbas fotografie Is er genoeg animo?

,,We zijn nu drie weken bezig, dus we zijn groeiende. Het idee is om een platform te maken voor zzp-koks, dat begint nu te komen. Sommigen zijn nog afwachtend, we weten natuurlijk ook niet hoelang deze situatie nog duurt. Misschien zijn we vanaf 1 mei wel gewoon weer aan het werk. Maar tot nu toe loopt het goed en de reacties zijn erg positief.’’

Hoe hoog is de nood voor dit initiatief?

,,Voor chefs is het heel belangrijk. Op dit moment zijn alle kookstudio’s en restaurants gesloten en hebben veel zzp’ers geen inkomen, behalve wat ze van de overheid krijgen. Daarnaast zijn de foodtrucks hard geraakt: het belangrijkste seizoen voor festivals valt helemaal weg. En laten we niet vergeten dat de mensen die van lekker eten houden niet meer uit eten kunnen. Met dit initiatief kunnen ze – samen met anderen – hun kookrepertoire uitbreiden. Het mes snijdt dus aan twee kanten: we helpen de chefs en de mensen die niet meer naar restaurants kunnen.’’

Hoeveel chefs zijn er op dit moment aangesloten bij Chefs Online?

,,Er zijn op dit moment vier chefs aangesloten, met een vijfde op komst. De chefs hebben allemaal verschillende specialiteiten, zo hebben we binnenkort een Italiaanse workshop en een krokettenworkshop, en houden we een workshop over fermenteren voor bijvoorbeeld het maken van zuurkool.’’

Wat zijn de kosten om deel te nemen?

,,We hebben verschillende workshopgevers, dus de deelnemende chef bepaalt op dat moment zelf de prijs. Via Peter Pan kookstudio bieden we het aan voor 17,50 euro. Als je in Amsterdam woont kun je aanvullend een pakket met alle ingrediënten bestellen voor één tot en met vier personen. Het idee is dat als het langer duurt het dan ook in andere steden mogelijk is, maar dan moet er wel iemand zijn die dit op zich neemt. Er zijn ook andere initiatieven, zoals meedoen voor de prijs van een kopje koffie, maar ik richt me op een professionele aanpak met schappelijke prijzen.’’

Volledig scherm Tijdens de online kookworkshop wordt gewerkt met verschillende camera’s. © Denise Abbas fotografie Is de online workshop voor iedereen toegankelijk, bijvoorbeeld ook voor vegans of mensen die niet goed kunnen koken?

,,We werken met verschillende thema’s waarbij we een breed pakket aanbieden. Zo wordt het aanbod steeds groter. In principe is het voor iedereen. De kok geeft duidelijke uitleg en biedt hulp waar nodig. Bij de een gaat het wat langzamer dan bij de ander, maar mensen die zich inschrijven hebben natuurlijk altijd wel interesse. Ook veganistisch koken komt aan bod, maar we kunnen ook altijd tips geven over hoe je gerechten naar wens kunt aanpassen.’’



En hoe zit dat met het digitale platform? Werkt dat voor iedereen?

,,Je krijgt een chef op je laptop die je van alles kunt vragen. Zoom werkt hierbij goed, en er is iemand voor de techniek bij die met drie camera’s kan switchen. We kunnen dan de voorkant filmen, in de pan en bijvoorbeeld op de snijplank. We zorgen ervoor dat het geluid van de deelnemers uitstaat, want anders wordt het een zooitje. Als iemand z’n hand opsteekt kan diegene een vraag stellen. Iedereen kan ook kijken bij elkaar hoe het er bij de ander uitziet, dan kunnen we tips geven. Aan het eind hebben de mensen het gevoel dat ze met anderen hebben gekookt.’’

Hoeveel mensen kunnen er per keer deelnemen?

,,Ik denk dat het tot twintig personen goed te doen is, maar we zijn nog niet tot het maximum gekomen: dat was elf. Het is ook leuk om je bijvoorbeeld met een groep aan te melden. De kookworkshops waren in eerste instantie al gericht op bedrijfsuitjes, dus als bedrijven iets zoeken om weer met elkaar in contact te komen is dit een manier. Misschien lukt het met een groep van 25 ook nog wel.’’

Hoe vaak bieden jullie een workshop aan?

,,Een paar keer per week. We zijn nog een beetje zoekende naar de beste manier, als het goed loopt kunnen we het aanbod uitbreiden. Maar als je het te vaak doet loopt je ook weer het risico dat er per keer maar twee of drie mensen deelnemen. Als er meerdere chefs meedoen kunnen er in principe elke dag wel workshops aangeboden worden.’’

Had je nog andere ideeën?

,,Mijn idee was eigenlijk meteen om workshops te doen. Er is al zoveel afhaal vanuit restaurants en zzp’ers, probeer daar nog maar eens tussen te komen. Normaal gesproken doen we wel catering, maar dat ligt nu ook stil. Ik vond dit idee ook creatiever en misschien kan het ook iets zijn voor na de crisis. We kijken ook of het internationaal kan worden met toeristen, het kan alle kanten op.’’

,,Het is een leuke en nuttige manier om zo bezig te zijn en het is leuk als meer mensen het kunnen gaan beleven. We weten niet hoelang het nog duurt, maar ik vind het beter om zelf iets te doen dan af te wachten.’’