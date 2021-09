Koolhydraatarm eten volgens Pascale Naessens: 'Je hunkering naar suiker verdwijnt’

Pascale Naessens: ,,Met mijn boeken wil ik een statement maken: veel en lekker eten hoeft geen negatieve gevolgen te hebben voor je lijf. Voor heel wat mensen lijkt het een utopie dat gezond eten ook lekker en overvloedig kan zijn, maar het is een hardnekkig misverstand dat je er iets door moet missen. Het tegendeel is waar! De titel van het boek Ik eet zo graag is op mijn lijf geschreven: lekker eten kan mij zo gelukkig maken. Ik heb het dan over eten waar je 100 procent van kan genieten, zonder je nadien moe, opgeblazen of schuldig te voelen.”

,,Veel mensen denken bij gezond eten meteen aan groenten. Groenten zijn zeker niet slecht, je kan er creatief mee zijn en ze geven volume en kleur aan je bord”, vindt Naessens. ,,Maar ze zijn niet per definitie de gezondste keuze. Er bestaat veel controverse rond gezond eten, maar over de kern is er inmiddels wel consensus. Dat is dat gezonde voeding ongeraffineerd is. Eten waar niet mee geknoeid is dus. We denken soms dat we voeding door het te manipuleren kunnen verbeteren, maar dat is een echte denkfout. Deze ‘echte’ producten zijn best calorierijk, maar juist daarom ook heel voedzaam. Denk aan volle yoghurt, noten en vette vis. Ze verzadigen je lichaam echt, wat het moeilijk maakt om je eraan te overeten.”

Volledig scherm Boek - Cover - Ik Eet Zo Graag - Pascale Naessens. © RV

‘Mijn pogingen mislukten keer op keer met de klassieke visie’

,,Wil je vermageren, dan moet je volgens de traditionele strekking minder vet en meer groenten eten. De uitkomst is dan konijnenvoer, wat allesbehalve lekker is. Je raakt er niet door voldaan en wordt chagrijnig, waardoor je zo’n dieet niet lang zal volhouden. Ik spreek uit ervaring. Rond mijn 19de was ik verstrikt geraakt in de val van koolhydraatrijke voeding. Ik at de ene dag te veel om de dag nadien te gaan lijnen. Het resultaat was een jojo-effect waar ik erg ongelukkig van werd. Ik zocht hulp bij diëtisten, maar die hingen allemaal de klassieke visie aan, zodat mijn pogingen keer op keer mislukten.”



,,Vervolgens klopte ik aan bij psychologen, aangezien ik geloofde dat een gebrek aan wilskracht dan wel mijn probleem moest zijn. Niets hielp, integendeel, ik ging me nog slechter voelen. Ik dacht dat het aan mij lag, maar wist nog niet dat de voeding zelf het probleem was. Ik raakte helemaal in de ban van mijn eetgewoonten, tot ik besefte dat het niet meer normaal was. Dit was niet de manier waarop een mens met voeding bezig moest zijn. Ik ben toen veel beginnen te lezen en kwam zo een reeks enorm interessante wetenschappers op het spoor, zoals professor William Cortvriendt, professor Dariush Mozaffarian van Tufts University, proffen David Ludwig en Walter Willet van Harvard University en de Nederlandse proffen Frits Muskiet en Hanno Pijl.”



,,Deze onderzoekers hingen een heel andere visie aan, en wat zij vertelden in theorie klopte volledig met wat ik ervoer in de praktijk. Geleidelijk aan ben ik mijn eetgewoonten beginnen te veranderen. Op het moment dat ik aanvaardde dat ik verslaafd was aan koolhydraten, was het makkelijker om me open te stellen voor oplossingen. Dit is uiteraard een proces geweest, en dat verloopt bij iedereen verschillend. Ik zeg niet dat je nooit eens uit de bocht mag gaan, maar het is zeker mogelijk koolhydraten uit je systeem te krijgen.”

Vet is je vriend

,,Er bestaan twee manieren om voeding smaakt te geven. Of je voegt suiker toe, of je gebruikt vet. De klassieke visie wil vet vermijden, maar haalt zo de smaak uit het eten. Ter compensatie gaan ze dan suiker toevoegen, waardoor je algauw veel snelle koolhydraten binnenkrijgt. Bovendien raakt je lichaam niet verzadigd, want al het voedzame, de vetten, zijn eruit gehaald. Als je daarentegen het vet in de voeding houdt, maar suiker mijdt, verdwijnt je hunkering naar zoet na verloop van tijd automatisch. Je zal merken dat je zo zonder calorieën te moeten tellen uiteindelijk toch afvalt. Vet zorgt ervoor dat je sneller voldaan bent en dus minder zal eten.”

Spinazie-kaaskoekjes Volledig scherm Spinazie-kaaskoekjes uit het nieuwe boek van Pascale Naessens, ‘Ik eet zo graag’. © rv Nodig voor een 10-tal stuks:

• 130 g (bio)spinazie

• 70 g geraspte Brugse kaas (belegen)

• 50 g geraspte parmezaan

• 50 g amandelmeel

• 1 ei Bereiding:

• Verwarm de oven voor op 180 °C.

• Doe de spinazie in een pan met wat olijfolie, peper en zout. Laat slinken. Meng de wat afgekoelde spinazie met de rest van de ingrediënten.

• Vorm tussen je handpalmen balletjes, duw ze boven- en onderaan plat zodat je een cilinder krijgt en leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat. Schik ze ver genoeg uit elkaar, want ze smelten wat tijdens het bakproces. Bak ze een 10-tal minuten in de voorverwarmde oven of tot ze bruin kleuren.

• Laat wat afkoelen en serveer.

,,Drink minder alcohol, maar eet genoeg’', zegt Pascale Naessens:

