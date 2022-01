Kraak bij Franse verkoper kostbare Bordeauxwijnen: ‘Het lijkt alsof ze het gebouw kenden’

De diefstal had plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag in het Maison du Sauternes, ten zuidoosten van Bordeaux. Dat verkoopt de wijnen van zo’n zestig aangesloten producenten. ,,De criminelen hebben eerst het alarm uitgeschakeld en zijn toen naar binnengegaan via de ingang voor leveranciers, die op de binnenplaats is. Het lijkt alsof ze het gebouw kenden’’, vertelde directeur Patrick Lamothe tegen de Franse televisie. ,,Ze hebben de kassa leeggehaald, ze hebben de kluis met een koevoet opengebroken en ze hebben wijnen gestolen.’’