Krijg je hulp met verhuizen en klussen? Dit eten geeft je hulptroepen energie

Koken & EtenAls je gaat verhuizen heb je al genoeg aan je hoofd. Je hebt dan geen zin om tijdens het werk uitgebreid in de keuken te staan voordat je wat kunt eten. Toch zal je wat voor jezelf en de klussers in huis moeten hebben. Deze gerechten zijn ideaal voor de drukke verhuisperiode.

,,Verhuizen is vaak stressvol”, zegt Hieke Grootendorst, klusvrouw bij Zij Klust. ,,Je wil dus al je aandacht daarop kunnen richten en niet ook nog bezig zijn om te zorgen voor jouw helpers. Maar je bent ze natuurlijk eeuwig dankbaar, dus je moet wel iets doen. Verhuizen is ook nog eens heel zwaar werk, dus je hebt niet alleen gemaksvoer nodig, maar ook vooral krachtvoer.”

Je kunt het volgens Grootendorst dan zoeken in suikers. ,,Denk aan gevulde koeken, Snickers- en Marsrepen. Maar dit zijn snelle suikers. Daarom kun je veel beter kiezen voor langzame suikers, of nog beter: proteïnen. Bij kant-en-klaarproducten moet je altijd erg opletten dat er niet te veel suiker en andere toegevoegde stoffen in zitten. Zelf maken is natuurlijk altijd beter. Het is ook leuk om je nieuwe buurt alvast een beetje te ontdekken en op zoek te gaan naar een traiteur of lunchtentje om af te halen.”

Makkelijke keuze is vaak een ongezonde keuze

Als je het Robert Soethout van verhuisbedrijf Draagkracht vraagt, merkt hij vooral dat de meeste verhuizers kiezen voor iets makkelijks. ,,Zeker bij de lunch. Over het algemeen ervaren we twee mogelijkheden: de ene groep neemt een koelbox mee van huis met daarin brood, sapjes of melk en fruit. De andere groep luncht ergens in de buurt, vaak wordt daarbij dan een fastfoodrestaurant bezocht.”

,,Na een dag hard werken kiezen de verhuizers over het algemeen voor het eten thuis”, weet Soethout. ,,Dat is helaas niet altijd even gezond, terwijl we dat vanuit Draagkracht juist wel promoten. We hebben zelfs de mogelijkheid dat mensen koken in onze keuken en stemmen zeer regelmatig met de liefhebbers af wat er gekookt moet worden, zodat we dat met verse ingrediënten kunnen verzorgen. Daar wordt niet vaak gebruik van gemaakt, omdat een normale werkdag al vroeg begint, zodat ze al rond half vier of vier uur klaar zijn. Die groep gaat dan naar huis om daar te eten.”

,,Hoewel we dus promoten dat er vers en gezond wordt gegeten, gebeurt dit niet bij iedereen. Het is voor ons belangrijk dat de verhuizers gezond eten, verhuizen is immers fysiek belastend”, aldus Soethout. ,,Vooral jonge verhuizers nemen niet de moeite om bewust te eten. Voor de meer ervaren, en dus ook wat oudere verhuizers, geldt iets heel anders.”

Maar wat kun je dan beter nemen?

Gezonder snacken: noten en gedroogd fruit.

Gezonde tussendoortjes helpen de klusclub ook

,,Als tussendoortje kun je gaan voor een banaantje, ongezouten noten of wat dadels”, aldus Grootendorst. ,,Ook zelfgemaakte notenbars zijn zalig, gezond en geven veel energie. Voor de lunch zijn bananenpannenkoeken met havermout en pindakaas geschikt. Of kies een volkoren wrap met bijvoorbeeld kipfilet of gerookte kip, avocado en wat sla. Of ga voor een variant met vis en een vega met kaas. Kook ook een doos eieren, die kun je prima koud eten. Voor erna: quinoasalade is heerlijk koud te eten. Lekker met zoete aardappel, avocado en pistachenoten. Pastasalade is ook lekker met tonijn, feta of kip.”

Volgens Soethout is het voor verhuizers zeker aan te bevelen om van tevoren thuis een lunch voor te bereiden en deze in een koelbox mee te nemen. ,,Dat is zeker lekker, veel gezonder en relatief snel om te maken. We promoten vooral groenten, salades, fruit of sapjes. Maar ook yoghurt met iets als granola is een goede keuze. Sommige mensen kiezen er ook voor om een klant-en-klare lunchset mee te nemen.”

Vergeet niet gezond te drinken

Tijdens het verhuizen moet er natuurlijk ook gedronken worden. ,,Een grote fout hierin is energiedrankjes”, stelt Grootendorst. ,,In plaats daarvan kun je gember gebruiken. Rasp wat gember, kokend water erbij en in een thermos. Koud kan ook. Je kunt honing en citroen toevoegen als je het zelf maakt. Thee en koffie (met mate) kunnen ook prima.”

