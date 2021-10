Krokettendag: hieraan herken je de smakelijkste exemplaren

Koken & etenHet is vandaag Nationale Krokettendag. Reden om de kroket onder de loep te nemen. Hoe herken je een goed exemplaar? En is een duurdere beter?

Het was een slimme zet van de Amsterdamse uitgever Nijgh & Van Ditmar, om in 2014 de negende dag van oktober uit te roepen tot Nationale Krokettendag. Het was de dag dat het grote krokettenboek verscheen van de legendarische culinair auteur Johannes van Dam. Het idee sloeg aan, want sindsdien danken veel mensen op deze dag de hemel dat er gefrituurde rolletjes ragout bestaan.

Quote Het korstje moet niet te dik zijn en niet te dun Dennis van Asselt Hoe je een goede kroket maakt, dat heeft Van Dam precies beschreven in zijn boek over de lekkernij (hij hield er erg veel van). Wie de puf niet heeft om ze te maken, maar ze wel graag eet: hoe herken je een goed exemplaar?



,,Voor een goede kroket is een krokant korstje belangrijk", vindt Dennis van Asselt, snackexpert van Snackkoerier. ,,Dat korstje moet niet te dik zijn en niet te dun.”

Verder moet de vulling de juiste structuur hebben. ,,Die moet smeuïg zijn. Hij mag niet uit elkaar vallen. In een restaurant doen ze er extra veel gelatine in. Dat is handig als je ze rolt. Dan is de vulling hard en kun je makkelijk rollen. Als de kroket warm is, wordt de gelatine zacht. Die vloeit dan mooi uit over je bord", aldus Van Asselt. ,,Maar als je op straat loopt of je eet een kroket in de auto, zoals ik wel doe, dan moet je dat natuurlijk niet hebben.”

Een goed kroket heeft een bouillonsmaak

Dan de smaak. ,,Een goede kroket heeft een bouillonsmaak. En een klassieke kroket heeft natuurlijk vlees: blokjes of draadjes.” Niet dat een vegetarische variant per se slecht is, aldus Van Asselt. ,,Er zijn er ook met nepvlees erin die lekker zijn. Ze worden steeds beter.”

En de prijs, is een hoge prijs een goede indicator voor een prima-de-luxe kroket? ,,Niet per se. Maar je ziet wel dat een goede cafetaria vaak meer soorten op het menu heeft staan. En een goede ondernemer wijst de klanten op de luxekroket. Dat die variant van pak 'm beet 2,20 euro meer vlees bevat. Maar of die lekkerder is dan de andere: dat is persoonlijk.”

