Kruidenmix is gemakkelijk, maar pas op: soms zit je vooral zout te eten

Schandpaal

,,Het grote verschil zit tussen wel en niet toegevoegd zout’’, zegt de woordvoerder van het Voedingscentrum. ,,Waarom producenten zoveel zout toevoegen is moeilijk te achterhalen, maar de kans is groot dat men denkt: hoe zouter, hoe meer pit en hoe beter.” De vergelijking is niet bedoeld om merken aan de schandpaal te nagelen. ,,Dat is nooit ons doel. Dezelfde merken verkopen ook producten zonder toegevoegd zout. We willen vooral aangeven dat consumenten kunnen kiezen voor gezondere alternatieven.”



Neem de gehaktkruiden van Verstegen. Daarin zit 73 gram zout, terwijl in een vergelijkbare mix van Euroma 0 gram zout zit. Vergelijk je Verstegens nasi- en bamikruiden zonder toegevoegd zout dan weer met de eigen zakjes met zout, dan zie je dat in de eerste 0 gram zout zit en in de tweede variant 35 gram. Per dag is de maximale aanbevolen hoeveelheid zout 6 gram. De meeste consumenten krijgen (veel) meer per dag binnen.