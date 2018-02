Last van keelpijn? Met deze truc ben je er in no-time vanaf

Sterrenkok: 'Eet meer geit'

9:32 Eet meer geit. Het vlees van geitenbokjes is net zo lekker als lamsvlees en het is zonde dat het grootste deel van de 70.000 geitenbokjes die in Nederland worden geboren naar het buitenland verdwijnen of in sommige gevallen zelfs worden vernietigd. Laten we die zelf opeten.