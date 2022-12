Leerlingen van deze school krijgen kookles: dan krijgen ze in elk geval wekelijks één warme maaltijd

Koken & Eten Waarom we ieder jaar met kerst weer die garnalen­cock­tail op tafel zetten

Ieder jaar rond de feestdagen houdt het ons weer bezig: wat eten we tijdens het kerstdiner? Vaak kiezen we toch weer voor de welbekende garnalencocktail, rollade of tiramisu. Twee experts leggen uit waarom deze klassiekers zo populair zijn.

