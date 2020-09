Leuk voor kinderfeestjes: zelf lolly's rollen in de snoepfabriek

Snoepfabrikant Holland Foodz is vanaf vandaag officieel hofleverancier en opent een heus belevingscentrum in het Brabantse Oosterhout. Daar kunnen kinderen onder meer zelf snoep maken.

Of ze graag snoepen? De ogen van Lynn (5 jaar) en Jill (9) van Boxel kijken de verslaggever vol onbegrip aan. Natuurlijk! En hop, verder gaan ze met het bewerken van suikerglucose voor het rollen van hun eigen lolly. Een soort Willy Wonka goes Oosterhout.

Zelf snoep maken moet voor ieder kind zowat het hoogst haalbare zijn. De Experience Center bij Holland Foodz is een grote belevingswereld in een kleine fysieke ruimte. Kinderen – en hun ouders – kunnen er vanaf vandaag leren over de ingrediënten, de geschiedenis van Holland Foodz en de Oosterhoutse suikerwerken, het productieproces zoals Het Klokhuis dat enkele jaren geleden op film vastlegde bekijken én dus zelf snoep maken.

Kinderfeestjes

De Experience Center is er om het koninklijke keurmerk hofleverancier te vieren, maar ook om in een behoefte te voorzien, vertelt directeur Jan Harm Spijkervet: ,,De laatste jaren kregen we vaak het verzoek om in de fabriek te kunnen kijken, informatie voor spreekbeurten of het organiseren van kinderfeestjes. Hiermee kunnen we deels aan die vraag tegemoet komen. Na afloop kunnen mensen ook zelf snoep kopen.”

En nee, daar is het hem niet primair om te doen in deze ook voor Holland Foodz lastige coronatijd. ,,Die paar euro die je per keer ontvangt gaan het verschil niet maken. Het Experience Center in kermissferen heeft vooral een educatieve en vermaaksfunctie.”

Volledig scherm De eerste kinderen mogen de experience center van snoepfabriek Holland Foodz uitproberen. © Pix4Profs/Joyce van Belkom

Holland Foodz is een voortzetting van de Oudhollandse snoepfabriek die Piet Aarden in 1894 in Oosterhout oprichtte. Anno 2020 heeft de fabriek zo’n 40 werknemers waarmee vooral kaneelstokken, wijnballen, lolly’s, zuurstokken en ander veelal felkleurig snoepgoed wordt gemaakt voor kermissen, pretparken en snoepwinkels. Nog steeds op ambachtelijke wijze, want niets gaat machinaal. En zonder chemische toevoegingen.

Flinke klus

In 2011 neemt Spijkervet de bedrijfsactiviteiten van Rens Joosen Suikerwerken over, waarmee hij ook eigenaar wordt van de Oosterhoutse Kaneelstok. Juist, die enorme kaneelstok tussen de al even grote lolly’s voor het gebouw aan de Karolusstraat op bedrijventerrein Vijf Eiken. Rens Joosen zelf is tot op heden bij Holland Foodz betrokken.

Volledig scherm Holland Foodz in Oosterhout krijgt vrijdag het predicaat hofleverancier. De bordjes zitten al op het pand. © Ralph van Wolffelaar

Directeur Spijkervet heeft de geschiedenis van het bedrijf van Piet Aarden en zijn opvolgers goed op het netvlies, want het aanvragen van het predicaat was een flinke klus. ,,Man, wat komt daar veel bij kijken! De geschiedenis uitzoeken, je moet van volstrekt onbesproken gedrag zijn, en nog veel meer. Maar ik wilde het graag, ik vind het predicaat een mooie vorm van erkenning. Het betekent dat het bedrijf dat Aarden in 1894 startte ondanks twee wereldoorlogen, economische crises en andere tegenslagen overeind is gebleven.”

Ook nu zijn het weer zware tijden. Holland Foodz levert vooral aan de kermiswereld, en die is volledig ingestort. Spijkervet: ,,Iedereen zegt dat de horeca het zwaarst is getroffen door de coronamaatregelen, maar dat is de evenementenbranche. Wij draaien 90 procent minder productie nu de kermissen op heel veel plaatsen niet door mogen gaan. Ik ken bijna alle kermisondernemers waar wij aan leveren persoonlijk en het is dramatisch wat daar gebeurt.”

Beperkt aantal bezoekers

Het koninklijk wapen dat hoort bij het hofleverancierschap wordt vrijdagmiddag door burgemeester Buijs officieel onthuld. Daarna opent hij ook het Experience Center.

Het Experience Center is geopend maandag tot en met donderdag van 13.00 tot 15.00 uur. Aanmelden kan via de website. Op dit moment mogen maximaal 5 bezoekers tegelijk naar binnen.

