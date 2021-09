Lezers over gezond ziekenhuiseten: ‘Dat kroketje is doorgaans het hoogtepunt van een ziekenhuisbezoek’

Huisarts Iris de Vries gaat de strijd aan met ongezonde voeding in het ziekenhuis. Ze breekt een lans voor een gezonder assortiment in De Stentor. Ze krijgt bijval, maar veel lezers vinden het ook bemoeizuchtig. ,,Je wordt gewoon ziek van dat enorme betuttelen.’’

Bassie van Adel: En daar gaan we weer. Laat mensen dat zelf beslissen. Als men het daar niet kan krijgen dan zoeken ze het een paar honderd meter verderop en daar is alleen maar vet voedsel. Je kunt het beter reguleren, broodje kroket met sla, bijvoorbeeld.

A. Werkman: Je wordt gewoon ziek van dat enorme betuttelen. Vanzelfsprekend mag je gezond voedsel aanbieden, maar bij de spanningen rond doktersbezoek, onderzoeken en ziekenbezoek hebben mensen soms gewoon trek in een vette hap en zeker niet in een stukje komkommer.

M. Ottens: Ongelooflijk wat een gelul! Er is wel volkorenbrood en vleeswaren, 30+ kaas. Ranja kan met of zonder suiker, melk, karnemelk, thee etc. Heb er zo vaak gelegen en dit is grote onzin. Knakworst was vast toevallig een keer, want heb dat nooit meegemaakt, af en toe iets aparts en ja dat waarschijnlijk dit keer knakworst.

Jacob Kapitein: Er is ook ranja zonder suiker en magere knakworst.

C. Mol: Nog niet zolang geleden, bracht ik een poos door in Isala. Wat mij opviel, was de enorme kennis, en het meedenken van de voedingsassistenten. Ze probeerden iedere dag, onder verschillende omstandigheden, gevarieerd en goed voedsel aan te bieden. Beter een boterham met hagelslag, dan niet eten. Iedere dag denkend aan de eiwitten/zouten/vitaminen, en patiënten stimuleren om te eten, en om gezond te eten. Op de hoogte van de diëten. Alleen maar complimenten, wat mij betreft!

J.Breemhaar: Weer zo iemand die voor zichzelf klaarblijkelijk geen grenzen weet te bewaken en daarom een verbod vraagt voor een ieder. Maatschappij zit inmiddels overvol met dit soort betuttelaars.

Quote Ook in het Radboud en in het Deventer Ziekenhuis is er alleen zacht witbrood en zacht bruinbrood verkrijg­baar als je bent opgenomen M.T. Drieman

Arjan van Erven: Het ziekenhuisrestaurant is op winst gebaseerd. Het zou een service moeten zijn. Waar ze patiënt en bezoeker voor lage prijzen gezond en/of lekker verwennen. Doel is genezen en leed verzachten. winstmaximalisatie zou geen doel moeten zijn. Gezond eten ja. Maar ook lekkers voor mensen die net een zware periode hebben gehad.

Corrie Tiemessen: Neem gewoon iets lekkers mee van huis, voor de patiënt. Dan kunnen de ziekenhuizen alles opdoeken, met hun gezanik.

B. Veerman: Stel je toch eens voor dat je na een ellendige dag wat lekkers te eten krijgt, wat verschrikkelijk. Dat kroketje is doorgaans het hoogtepunt van een ziekenhuisbezoek.

M.T. Drieman: Ook in het Radboud en in het Deventer Ziekenhuis is er alleen zacht witbrood en zacht bruinbrood verkrijgbaar als je bent opgenomen. Thuis eet ik altijd vers gebakken volkorenbrood met een heerlijk krokante korst. Dat brood verzadigt tenminste en zit vol goede stoffen voor herstel! Ik zou er sterk voor pleiten dat je in een ziekenhuis óók kan kiezen voor stevig brood náást het bestaande slappe brood! Ik hoop dat alle ziekenhuizen NU deze handschoen al oppakken in plaats van wachten tot 2030.

Auke de Jager: Nog meer betutteling.....dáár wórd je juist ziek van!

O. Veenstra: Sommige “deskundigen” menen dat ze zelfs niet-patiënten hun wil kunnen opdringen. Laat iedereen in zijn/haar waarde en betuttel de mensheid niet.

J.Visser: Gewoon voldoende bewegen, daar ligt het grootste probleem in Nederland. Luiheid, met de auto naar de sportschool, elektrische fietsen. Dat gedram over eten steeds.

Wim Kuijvenhoven: Belachelijk gedrag. Veel te veel mensen en overheden vinden dat zij hun eigen ideeën door moeten drammen. Wat een mens eet of drinkt is zijn eigen zaak. Juist in een ziekenhuis is zo’n geluksmomentje belangrijk wanneer het even tegen zit. We praten hier niet over een volwaardige snackbar.

Andreas Hagedoorn: Ja, weet je wat, joh? Af en toe een kroketje is helemaal niet zo ongezond, als je maar gebalanceerd eet. Als je aan de vrijheid van mensen komt, ben je arts af en dictator geworden. Doe eens even normaal zeg!

Poll Ongezond eten op het menu in het ziekenhuis, kan dat? Ja, mensen moeten zelf kunnen beslissen wat ze eten

Nee, ziekenhuizen moeten het goede voorbeeld geven

Ik weet het niet Ongezond eten op het menu in het ziekenhuis, kan dat? Ja, mensen moeten zelf kunnen beslissen wat ze eten (62%)

Nee, ziekenhuizen moeten het goede voorbeeld geven (37%)

Ik weet het niet (1%)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In de serie Ilona Proeft eet Ilona Braat voor het eerst kroket. Hier zie je hoe ze dat vindt:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.