Liever slapen dan schaapjes tellen: een smoothie voor het slapengaan

De dokter legt uit

,,Ideaal voor iedereen die flinke trek heeft voor het slapengaan. En veel gezonder dan een zak chips. Belangrijk is dat je de smoothie niet vlak voor het naar bed gaat moet drinken. Wanneer dan wel? Dat is bij iedereen verschillend, maar in ieder geval niet enkele minuten voor het slapengaan. Het is een licht verteerbare smoothie. Niet te veel en niet te weinig. Zonder veel vetten, waarbij de eiwitten in de kwark en de noten zorgen voor een lang verzadigd gevoel. Eiwitten worden nu eenmaal langzamer afgebroken dan suikers. En eiwitten zitten in melk, maar ook in de magere kwark en noten die hier zijn gebruikt.”