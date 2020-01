LIVE: Acht restaurants krijgen eerste Michelinster, aantal twee- en drie sterrenzaken blijft gelijk

Het is weer de dag van het jaar voor culinair Nederland: wie krijgt er een ster, wie krijgt een tweede en wie - help - verliest de status die Michelin verleent aan de top van de restaurantwereld? Verslaggever Ellen den Hollander houdt je vanuit de zaal op de hoogte.

Wie zijn de grote kanshebbers dit jaar? Vooraf werden Daalder in Amsterdam en Meliefste in Wolphaartsdijk getipt als kanshebbers. De nieuwkomers met een eerste ster werden: Eden (Valkenswaard), Marrees (Weert), Varsaen (Ravenstein), Beluga Loves You (Maastricht), Rantrée (Maastricht), Noble Kitchen (Cromvoirt), Zout & Citroen (Oosterhout) en Graphite by Peter Gast (Amsterdam).

Voorafgaand aan de culinaire sterrenregen telde ons land nog drie driesterrenrestaurants en achttien zaken met twee sterren. Dit aantal bleef gelijk, omdat alle zaken hun sterrenaantal behouden. Zo ook De Librije, die al sinds 2004 mag rekenen op drie sterren. ,,En we vinden het nog steeds leuk”, zegt Thérèse Boer, die het hoogstaande culinaire etablissement runt met haar man Jonnie. ,,En het is fijn om hier weer te staan."

Toch zal Nederland in de praktijk maar twee restaurants hebben met drie sterren. Jacob Jan Boerma van De Leest besloot onlangs om zelf zijn drie sterren in te leveren, waardoor er nog twee overblijven.

Volledig scherm Archiefbeeld van een eerdere uitreiking van de Michelinsterren © ANP

De eerste gids werd dit jaar in ontvangst genomen door de vrouw van voormalig sterrenchef Lucas Rive. Het was een teken van waardering naar Rive, die afgelopen jaar na een kort ziekbed overleed op 57-jarige leeftijd. Hij was jarenlang werkzaam als chefkok bij restaurant De Bokkedoorns in Overveen, dat twee Michelinsterren kreeg. In 2013 opende hij in Hoorn restaurant Lucas Rive, dat eveneens werd beloond met een Michelinster.

Nieuwe awards