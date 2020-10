Lubach maakt vleesproducenten belachelijk: ‘You have to murder to call it a burger’

Het is ook logisch dat vleesproducenten bang zijn voor hun toekomst, betoogde Lubach, gezien de toenemende populariteit van hun diervriendelijke concurrenten. Daarom maakte hij alvast een campagne voor hen, gericht aan het Europese Parlement in het Engels. ,,Jullie moeten straks gaan stemmen over het verwijderen van ‘vleesnamen’ op plantaardige producten. We dringen eropaan om voor te stemmen.” In de nep-campagne zit een voorbeeld van een onwetende consument die per ongeluk een veggie burger had gegeten. ‘Ze at hem, vond het lekker en denkt er nu over haar vleesinname te beperken.’

Verwarring

Het is ook bijna niet te doen om ze uit elkaar te houden, het echte product en de plantaardige versie ervan, gaat het ‘spotje’ verder. Een hamburger van 100 procent rundvlees en een veggie burger worden naast elkaar getoond in verschillende soorten verpakkingen. ‘Ze bevatten allebei het woord burger.’ Niet te doen voor een gewone consument. ‘Ze zien er hetzelfde uit, ze smaken hetzelfde en ruiken hetzelfde. We moeten onze onwetende consumenten beschermen tegen deze verschrikkelijke verwarring.’ Slagers zijn juist altijd heel open en transparant geweest, is het betoog. Te zien zijn vrolijke biggetjes bij slagerswinkels en juichende koeien bij een vleesvitrine.



Om te vervolgen dat je niet iets zomaar een worstje kunt noemen zonder een dier te hebben gedood. ‘Je moet de koe doodschieten, het varken vergassen en de kip onthoofden.’ Terwijl een slager een dier in tweeën hakt, klinkt de stem: ‘Vlees is een daad van liefde. Dieren bedrijven de liefde met elkaar zodat er meer dieren komen die wij kunnen doden. Tofu doet het niet met tofu. Tofu is een daad van haat.’ Daarom sluit de campagne af met de slogan: ‘You have to murder to call it a burger.’ Met de toevoeging dat deze boodschap was ‘goedgekeurd’ door de International Meat Industry.