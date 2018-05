Maaltijd als een goed feestje bij Boompjes in Overloon

Dit restaurant maakt een kruising tussen Napolitaan­se en Amerikaan­se pizza

26 mei Chef-koks Guillaume de Beer en Jaimie van Heije maken elke week een video over adresjes in heel Nederland waar je echt een keer naartoe moet. Deze week bezoeken zij The Fat Pie in Amsterdam waar de pizza's een kruising van Napolitaanse en Amerikaanse pizza's zijn. Ze moeten nog wel eerst even door Lucy gebakken worden. Dat levert dan ook het ultieme comfort food op volgens Guillaume de Beer.