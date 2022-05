Maaltijdboxen: zoveel ben je jaarlijks per persoon echt kwijt

Koken & EtenHelloFresh, Marley Spoon of Ekomenu: in Nederland bestellen we steeds vaker een maaltijdbox. Toch is het een serieuze kostenpost: uit onderzoek van Foodboxen.nl, een onafhankelijke foodboxvergelijker, blijkt dat de gemiddelde prijs voor een gezin van vier personen op 2477 euro per jaar ligt, bij een abonnement van drie maaltijden per week.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de gemiddelde prijs per persoon per jaar 619,17 euro is. Per week is dat gemiddeld 61,92 euro per maaltijdbox. ,,In eerste instantie is het een behoorlijk hoog bedrag, maar als je het terug gaat rekenen naar kosten per maaltijd valt het mee”, zegt Jan Willem van Tilburg, mede-eigenaar van Foodboxen.nl. Volgens het onderzoek komt de prijs per persoon, per maaltijd neer op een bedrag van 5,16 euro.

,,We vonden het interessant om transparant te maken wat je jaarlijks nou daadwerkelijk kwijt bent aan een maaltijdbox-abonnement”, legt Van Tilburg uit. ,,En dan blijkt het ineens toch een flinke kostenpost, al is eten een kostenpost die je sowieso hebt. Als je maaltijdboxen onder de loep neemt, wordt duidelijk dat je er best wel wat op kan besparen als je bewust kiest of zo nu en dan switcht, net als bijvoorbeeld bij het vergelijken van de energieprijzen of je autoverzekering.”



Je kunt jaarlijks tot 700 euro besparen door te kiezen voor een budget-maaltijdbox of door te switchen van aanbieder, blijkt uit het onderzoek.

Minimale kosten voor voeding

Volgens het Nibud zijn de dagelijkse minimale kosten voor voeding voor een vierpersoonshuishouden (twee ouders en twee kinderen) 16,04 euro. ,,Dat is omgerekend dus net iets minder dan een maaltijdbox, en dat is het bedrag waar je een hele dag mee kunt doen”, zegt bespaarexpert Adine Faber-Versluis. ,,Dat is dus wel een belangrijke kanttekening. Je eet niet alleen je warme maaltijd, je hebt ook je ontbijt, middageten en tussendoortjes. Je moet dus sowieso naar de winkel. En je moet behoorlijk scherp zijn als je wil besparen door gebruik te maken van de maaltijdbox-aanbiedingen, want als je net te laat bent met je box kiezen of je abonnement opzeggen heb je er alweer een in de bus voor 60 euro.”

Positieve kanten van maaltijdbox

Maar er zitten volgens Faber-Versluis ook positieve kanten aan een maaltijdbox. ,,Je hebt meer variatie, het is vaak gezond, er zijn veel opties en het kan ook helpen tegen voedselverspilling. Maar je moet wel vaak bepaalde basisproducten in huis hebben, zoals olie of azijn. In die boxen zit tegenwoordig niet meer alles.”

De voordelen maken de maaltijdboxen hun prijs zeker waard, vindt Van Tilburg. ,,Veel van de aanbieders halen de ingrediënten ook zoveel mogelijk lokaal, biologisch en duurzaam. Ook voor verschillende diëten en leefstijlen is er ruim aanbod, denk aan maaltijdboxen voor een koolhydraatarm dieet, kindvriendelijke recepten, gerechten die snel op tafel staan of de 9-maandenbox voor als je zwanger bent.”

Quote Gaat het je om het gemak? Bedenk dan goed dat je met een maaltijd­box nog steeds naar de winkel moet Adine Faber-Versluis, bespaarexpert

,,In een maaltijdbox zit alles op maat, maar je kunt ook je maaltijd plannen en op basis daarvan in de supermarkt kopen wat je nodig hebt”, stelt Faber-Versluis. ,,Gaat het je om het gemak? Bedenk dan goed dat je met een maaltijdbox nog steeds naar de winkel moet, tenzij je alleen avondeten nodig hebt. Het kan ideaal zijn als je bijvoorbeeld op je werk ontbijt en luncht, dan wordt je maaltijdbox thuisbezorgd en dan ben je er. Maar je moet het nog steeds zelf klaarmaken, en die recepten zijn niet per se snel klaar. Er zit dus een bepaald gemak in, maar tegelijkertijd is het best wel kostbaar.”

