Makkelijke koken op de camping: zes maaltijden waar je snel mee klaar bent

Broodje gado gado

Volledig scherm Broodje gado gado. © Eatertainment

Deze versie is een leuke variatie op de bekende gado gado. Het is oorspronkelijk een Indonesisch groentegerecht met gebakken ei, pindasaus en verkruimelde kroepoek. Dit gerecht kun je zowel serveren als lunch of als avondmaaltijd.

Hartige pannenkoek met zalm, spinazie en tuinerwten

Volledig scherm Hartige pannenkoek met zalm, spinazie en tuinerwten. © Eatertainment

Zoete pannenkoeken zijn natuurlijk heel lekker, maar hartige varianten zijn dat ook! Probeer bijvoorbeeld deze pannenkoek met zalm, roomkaas en lekker veel groenten. Ideaal als je eens wilt uitpakken met de lunch, maar ook als luxe brunch in het weekend.

Wraps met gegrilde tonijn en wasabi-mayonaise

Volledig scherm Wraps met gegrilde tonijn en wasabi-mayonaise. © Eatertainment

Wraps zijn de perfecte basis voor een makkelijke maaltijd en ze vervelen niet snel. Je kunt blijven variëren met de ingrediënten. Deze wraps met gegrilde tonijn en wasabi-mayonaise zijn ontzettend voedzaam en staan snel op tafel.

Quesadilla’s met zoete aardappel, avocado en garnalen

Volledig scherm Quesadilla’s met zoete aardappel, avocado en garnalen. © Eatertainment

Quesadilla’s, een Mexicaans gerecht dat makkelijk te maken is en je kunt er eindeloos mee variëren. Het zijn een soort tosti’s van wraps, die je bakt in een droge koekenpan. Wij vullen ze deze keer met zoete aardappel, avocado en garnalen.

Warme krieltjessalade met groene asperges en linzen

Volledig scherm Warme krieltjessalade met groene asperges en linzen. © Eatertainment

Zin in een snelle, maar goed vullende maaltijd? Deze warme krieltjessalade met groene asperges en linzen zit vol met goede eiwitten en staat binnen een kwartier op tafel. Lekker als lunch of lichte avondmaaltijd. De salade is een heerlijke combinatie met frisse bieslookmayonaise.

Gnocchi carbonara

Volledig scherm Gnocchi carbonara. © Eatertainment

Carbonara is een snel pastagerecht. Het vindt zijn oorsprong in de arme wijken van Italië, waar men met de laatste restjes pasta, kaas, ei en spek een maaltijd maakte. Tegenwoordig zijn er veel variaties op de carbonara, met name met room. In dit gerecht houden we vast aan de originele carbonara, maar dan met gnocchi in plaats van pasta. Gnocchi maakt je met aardappelen, ei en tarwebloem.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze video’s over Koken & Eten:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.