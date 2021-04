Martin eet bij alle 255 vestigingen van McDonald's: ‘Weet niet of ik wil weten wat het gekost heeft’

Wat Eten We Vandaag: Rijkgevul­de tomaten-vis­soep

19 april Dit recept is afgeleid van een traditioneel gerecht uit Malta: Aljotta vissoep. Aljotta verwijst naar de grote hoeveelheid knoflook die wordt gebruikt in dit gerecht. De diversiteit van kruiden laat zien dat de Maltese keuken een combinatie is van verschillende keukens.