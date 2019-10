McDonald's komt met nuggets van zeewier en zuivel

,,We zien in de samenleving meer een beweging van vlees naar vegetarische producten”, zegt Annemarie Swijtink, marketingdirecteur bij McDonald’s. ,,De groep flexitariërs, consumenten die af en toe geen vlees eten, groeit in Nederland en daarmee ook de vraag naar vegetarische producten.”



De nuggets zijn niet de eerste vegetarische snack bij McDonald’s in Nederland; eerder werden de Veggie Homestyle Crispy Chicken en de Veggie McChicken al geïntroduceerd. De vegetarische nuggets zijn gemaakt van zuivel, zeewier en plantaardige vezels, maar volgens McDonald’s net zo smaakvol en krokant. De plantaardige variant is verkrijgbaar als portie van zes, negen en twintig stuks. In een Happy Meal zitten er vier.



Isabel Boerdam, initiatiefnemer van de Nationale Week Zonder Vlees en vegetarisch foodblogger, is blij met de stap. Vooral omdat vlees bij McDonald’s de standaard is. ,,Dat laat zien dat het echt een aanhoudende trend is en dat zelfs zij die kant op moeten.”