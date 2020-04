Meel op bij veel supermarkten: enorme drukte bij de molens

Het begon een paar weken geleden, zegt Maarten Dolman voorzitter van het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde, waartoe 50 molenaars behoren. ,,Bij de eerste berichten dat Nederland thuis moest blijven, begonnen mensen te kopen om te kunnen blijven bakken.” Dolman, zelf molenaar in IJsselstein, kreeg klanten over de vloer die helemaal vanuit Alkmaar of Den Haag waren gekomen om meel te kunnen scoren bij zijn molen De Windotter, die al draait vanaf 1732. ,,Het is net als in de oorlog: mensen grijpen meteen naar meel.”

Volledig scherm De stijging van bloem en bakkerijproducten steeg enorm. © CBS Die koopgekte is terug te zien in de CBS-cijfers over de supermarktverkopen. De omzet van zetmeel en mengsels van bakkerijproducten, waar ook bakmixen voor koekjes, taart, pannenkoeken en cake bij horen, steeg met 160 procent. Dat was de sterkste stijging van alle producten in de supermarkt.



Albert Heijn bevestigt de extra toeloop de afgelopen weken. De vraag is nog steeds niet afgenomen. ,,We zien een verhoogde vraag naar bloem- en bakkerijproducten", meldt woordvoerder Pauline van den Brandhof. ,,Broodmix, pannenkoekmix, bloem en zelfrijzend bakmeel worden veel gekocht: er is veel vraag naar dit soort producten. We doen er alles aan deze producten in de schappen te krijgen.” Met man en macht tracht AH de meelproducten bij de klanten te krijgen. ,,Onze distributiecentra liggen vol en we bevoorraden winkels dagelijks meerdere malen. Op dit moment zetten we meer mensen in, zowel in onze winkels als bij de bevoorrading.”

Toch grepen de afgelopen weken consumenten mis omdat de groothandel het niet kon bolwerken, aldus Dolman. ,,Daardoor kwam er een nog grotere druk op de molens te staan", zegt hij. ,,Omdat daar nog wel meel te krijgen was. Na een paar dagen hebben wij besloten om alleen nog maar meel te maken, geen broodmixen. De wachtrijen werden steeds langer.”

Paniek

Bij sommige molens werd het onveilig. ,,Er was soms sprake van paniek. Mensen die vijftig of honderd kilo tegelijk kwamen halen. Die riepen: ik moet nu meel hebben. Ouderen grepen weleens mis. Daarom houden veel molenaars nu een maximumgewicht van vijf of tien kilo per klant aan.” Dolman verwacht dat de drukte aanhoudt de komende dagen, met de paasdagen in het vooruitzicht. ,,Mensen kunnen nog steeds niet weg en willen het thuis gezellig maken. Ik hoor zelf dat klanten hun broodbakmachine weer uit de kast hebben gehaald. Of ze willen een tulband gaan maken.”

Volledig scherm Cor Groen (blauwe jas) en Jacques Boonekamp van Stichting Molen De Hoop lopen met een 25 kilo zak meel. © Henriette Guest

Jacques Boonekamp, voorzitter Stichting Molen De Hoop, zag hetzelfde beeld een week of twee geleden. Stomverbaasd was hij, over het volkorenmeel en bloem die ‘de zaak’ uitvlogen. ,,Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Dat Zoetermeerders massaal meel zouden kopen om zelf brood te bakken, had ik niet verwacht.” Normaal gesproken is het gezellig druk in het knusse molenwinkeltje, dat alleen op vrijdag en zaterdag open is.

Als een gek aan het werk

,,Ik dacht: wat gebeurt hier?” vertelde hij aan het AD over die eerste koopwoede. ,,Rond 12.00 uur stonden er tussen de 15 en 18 klanten in de winkel. Ze bleven maar komen, niet normaal. We hadden altijd genoeg aan één vrijwilliger, maar nu hadden we er drie nodig. De molenaar was als een gek aan het werk. Hij moest malen én helpen in de winkel. Meel moet eerst boven in de molen gemalen worden, daarna afgewogen en verpakt. Er was…”, Boonekamp valt even stil, ,,er was paniek. Zo kan ik het wel noemen, ja.”

Een aantal molenaars is ermee gestopt, meldt Dolman vanuit IJsselstein. Daardoor is de druk op de molens die nog wel open zijn, nog groter. ,,Een stuk of dertien, veertien molenaars hebben de molen stilgezet. Er kwamen wel vier keer zoveel mensen als normaal en het risico op besmetting nam toe. Dus de spoeling is dun. Wij malen veel meer, soms zelfs ‘s avonds als er mooie wind is.”