Meer groenten eten? Deze gerechten zijn een vitaminebom

Nu de griep en verkoudheid heerst, kunnen we wel wat extra vitamines gebruiken. Groente zit vol met vitamines, maar inspiratie voor goede combinaties is soms ver te zoeken. Deze gerechten zijn niet alleen heel lekker, maar helpen je ook aan de aanbevolen hoeveelheid groenten per dag.

Moghrabie (parelcouscous) met seizoengroenten

Ingrediënten voor 4 personen:

- 1 rode ui

- 2 knoflookteentjes

- 1 bosje lente-uien

- 50 g peultjes

- 1 bospeen

- 3 minicourgettes

- 3 minimaïskolfjes (rauw)

- 2 oranje minipaprika’s

- 1 kleine pastinaak

- 4 kleine Romatomaatjes

- 100 g tuinbonen

- 100 g gekookte kikkererwten

- 1 bosje koriander

- 2l runderbouillon

- 1 el ras el hanout

- 200 g moghrabie (parelcouscous)

Bereiding:

- Pel en snijd de rode ui in halve ringen. Pel en snijd de knoflookteentjes in dunne plakken. Snijd de lente-uien in stammetjes van ongeveer 3 centimeter.

- Maak de peultjes schoon. Schil en snijd de bospeen in schuine plakken.

- Halveer de minicourgettes, minimaïskolfjes en minipaprika’s in de lengte. Schil en snijd de pastinaak in gelijkmatige plakken. Halveer de Romatomaatjes.

- Dubbeldop de tuinbonen. Spoel de gekookte kikkererwten met koud water. Pluk en snijd de koriander.

- Breng 1 liter bouillon aan de kook en voeg de bospeen, maïs en tuinbonen toe en laat 3 minuten op laag vuur zachtjes koken.

- Voeg dan de rode ui, knoflook, lente-ui, peultjes, courgette en pastinaak toe en laat nog 3 minuten koken.

- Voeg de tomaten, paprika’s en kikkererwten toe en laat nu nog 2 minuten koken.

- Doe de koriander erbij en meng. Zeef de groenten uit de bouillon (vang de bouillon op).

- Breng intussen 1 liter bouillon met de ras el hanout aan de kook, voeg de parelcouscous toe en laat 12 minuten op laag vuur koken. Giet de moghrabie door een zeef (bewaar deze bouillon ook) en laat uitlekken.

Serveren:

- Schep de moghrabie op een bord en rangschik de groenten eromheen en/of erop en schenk een beetje van de bouillon over het gerecht. Garneer met koriander.

Tip: Gebruik de overige bouillon voor een soep of saus.

Oven­f­rit­ta­ta met win­ter­groen­ten

Ingrediënten voor 4 personen:

- 250 g winterpeen

- 250 g gekookte bieten

- 2 zoete aardappelen (zak 1 kg)

- 4 vastkokende aardappelen

- 2 uien

- 6 el zonnebloemolie

- 20 g Italiaanse kruiden

- 8 eieren

Benodigdheden:

- Ovenschaal (30 x 40 cm)

Bereiding:

- Verwarm de oven voor op 200 °C. Schil de winterpeen en bieten in blokjes van 1 x 1 cm (brunoise). Schil de zoete en vastkokende aardappelen en snijd ook deze brunoise. Snijd de uien in partjes. Ris de blaadjes van de takjes Italiaanse kruiden, snijd fijn en schep om met de olie.

- Doe de groenten en de aardappelen in de ovenschaal en schep om met de kruidenolie. Bestrooi royaal met peper en eventueel zout. Bak de groenten en aardappelen ca. 30 min. in het midden van de oven. Schep halverwege om.

- Klop de eieren los met peper en eventueel zout. Neem de schaal uit de oven, laat de oven aan staan. Schep de groenten om en schenk het ei erover. Zet de schaal terug in de oven en bak de frittata nog ca. 15 min.

Gegrilde Franse groenten

Ingrediënten voor 4 personen:

- 2 meiknollen

- 8 bospenen

- 8 puntradijsjes

- 0.5 bos groene asperges

- 0.5 bos rozemarijn

- Plantaardige olie

- 75 ml witte wijn

Bereiding:

- Verwarm de oven voor op 200 °C. Snijd de meiknolletjes in parten. Maak de peentjes mooi door ze gelijkmatig te snijden met een tourneermesje en laat een stukje van het groen zitten.

- Snijd de peentjes over de lengte door de helft. Snijd ook de puntradijsjes over de lengte door de helft en laat wat van het groen eraan zitten.

- Snijd de harde onderkanten van de groene asperges. Leg de groenten en een paar takken rozemarijn op een bakplaat.

- Besprenkel ze met wat olie en de witte wijn. Bestrooi met zout en peper. Meng alles goed door elkaar. Grill de groenten circa 15 minuten in de oven.

Serveren:

- Serveer de gegrilde groenten bijvoorbeeld bij een camembert knapzak of als bijgerecht bij iets anders lekkers.

Oven­groen­ten met zoe­te aard­ap­pel en kip

Ingrediënten voor 2 personen:

- 1 rode paprika

- 1 gele paprika

- 250 g zoete aardappelen

- 1 rode ui

- 200g kikkererwten (blikje)

- 1 tl gedroogde oregano

- 2 el olijfolie

- 1 g peterselie

- 1 el mayonaise

- 2 el ketchup

- 200 g kipfiletblokjes

- 125 g cherrytomaten

Bereiding:

- Verwarm de oven voor op 180 °C. Halveer de paprika’s, verwijder de steelaanzet en zaadlijsten en snijd het vruchtvlees in reepjes. Boen de zoete aardappelen schoon en snijd in de lengte in dunne partjes. Maak de ui schoon en snijd in dunne parten. Doe de kikkererwten in een vergiet, spoel af onder koud stromend water en laat uitlekken.

- Meng de paprika, aardappel, ui, kikkererwten, oregano, olie, peper en eventueel zout en verdeel over een met bakpapier beklede bakplaat. Bak ca. 25 min. in de oven.

- Snijd ondertussen de peterselie fijn en meng de helft door de mayonaise en ketchup tot een salsa.

- Neem de bakplaat na 10 min. uit de oven en schep de kip door het aardappel-groentemengsel. Neem weer na 10 min. uit de oven en schep de tomaten erdoor. Bak nog 5 min. Neem uit de oven en schep de rest van de peterselie erdoor. Serveer met de salsa.