Meer oog voor gezondheid in coronatijd: ‘Ik viel 14 kilo af’

Veel Nederlanders zijn juist nu bezig met een gezondere levensstijl. Beter eten, meer bewegen en letten op voldoende slaap. Toch is een begin maken moeilijk voor een op de vijf mensen, zo blijkt uit een enquête van Motivaction. Jongeren tussen de 18 en 24 jaar hebben er meer moeite mee: de helft ervaart negatieve emoties als angst, verdriet en schaamte en kan daardoor zichzelf maar moeilijk motiveren.

Ook kampt die groep meer dan de oudere generatie met vermoeidheid: het gemiddelde over alle respondenten van de enquête in opdracht van zorgverzekeraar Zilveren Kruis ligt op 36 procent. Ruim een derde van de Nederlanders voelt zich vermoeider en somberder. Bij de groep tussen 18 en 24 jaar is dat percentage veel hoger: 57 procent.

Jongeren geven hun geestelijke gezondheid het laagste cijfer van alle groepen, maar nog wel een ruime voldoende: 7,1. De generatie van 65-plussers geeft een rapportcijfer 8,2.

‘Blokje om’

Om vermoeidheid en somberte tegen te gaan adviseert professor Hanno Pijl, internist bij het LUMC, om te streven naar kleine successen. ,,Loop een blokje om terwijl je belt met een vriend. Woon je in een flat, pak dan wat vaker de trap in plaats van de lift. Elk bescheiden resultaat is er eentje om trots op te zijn. Zo houd je het makkelijker vol.”

Gelukkig zijn veel mensen wel erg tevreden over hun woonsituatie: 78 procent van de ondervraagde personen geeft aan ‘erg te spreken’ te zijn over verbeteringen van hun woonomgeving. Veel mensen pakten de afgelopen maanden boormachine en hark op om hun huis en tuin op te knappen. Het helpt als je huis een plaats is waar je kunt ontspannen en bijtanken, aldus Pijl. Juist omdat we meer zijn aangewezen op ons huis en onze eigen buurt.

Luka viel 14 kilo af en Hanneke is elke werkdag gaan wandelen in coronatijd, lees hieronder hun verhalen.

Hanneke Kuipers (32) voelde aanvankelijk een ‘enorme opluchting’ toen ze niet meer drie keer per week een uur heen en een uur terug hoefde te reizen.

,,Ik hield tijd over. Wel merkte ik snel dat werk en privé door elkaar gingen lopen. En mijn partner, hoe lief ook, zag ik ineens zeven dagen per week, terwijl ik gewend was twee dagen alleen thuis te zijn. Daardoor voel ik niet zozeer angst voor ziekte maar wel voor opsluiting in ons appartement.”

Ze had ’s ochtends een gejaagd gevoel, net als vlak voordat ze een burn-out kreeg. ,,Ik ging altijd snel naar mijn werk en dat gejaagde gevoel kreeg ik nu terug. Ik begon eerder maar de vragen stoppen niet eerder dus ik maakte langere dagen. Dat gejaagde gevoel zette de toon voor hele dag.”

Kuipers oplossing was vertragen: ,,We maken nu samen een wandeling van zo’n 35 minuten voordat we beginnen met werken. Toch lekker als je dan al vijfduizend stappen hebt gezet. Dan raak je uit je hoofd, want je kunt niet die hele wandeling gehaast lopen. Daardoor is mijn hoofd rustiger voor ik aan de slag ga.”

De herfst maakt het moeilijker voor Kuipers. ,,Toen het ging regenen werd wandelen minder aantrekkelijk. Nu doen we samen online mee aan yogalessen.” Ze kan er wel om lachen dat zij, werkzaam als coach, haar eigen adviezen niet altijd opvolgde. ,,Maar ja, bij de loodgieter lekt de kraan soms ook.” Zo erg als in 2018-2019 wordt het niet meer, weet ze. ,,De alarmbellen gaan eerder af nu en mijn grenzen zijn duidelijker geworden. Voorheen dacht ik: niet aanstellen en doorgaan. Het is heel goed om hard te weken, maar je moet wel zorgen dat je niet te ver en te lang over je grenzen heen gaat.”

Volledig scherm Hanneke Kuipers © Lonneke Noordeloos

Luka Janssens (22) is al zo’n drie jaar bewuster met zijn voeding bezig. Toen het coronavirus in Nederland ontaardde in een epidemie, kwam dit in een stroomversnelling en werd hij veganist. ,,Ik viel 14 kilo af.”

Net als veel van zijn leeftijdsgenoten kreeg Luka door de ‘intelligente lockdown’ in maart veel meer vrije tijd toen hij niet meer iedere dag op en neer hoefde naar de universiteit. Om zijn vrije tijd nuttig te besteden wilde hij zich volledig richten op een plantaardige voeding. ,,Ik was al een tijd aan het overwegen om vegan te worden. Ik voelde mij ten eerste beter bij het idee om geen zuivel meer te eten en ik wilde ook vet verliezen”, vertelt de Limburger in een telefonisch interview.

Vanaf dat moment ging Luka in kleine stapjes over op een volledig veganistisch eetpatroon door steeds meer plantaardige ingrediënten toe te voegen aan zijn dieet. Hij stopte daarnaast ook met het eten van bewerkt voedsel; sindsdien maakt hij al zijn maaltijden zelf. Bovendien ging hij ook regelmatiger sporten, waardoor hij de afgelopen vijf maanden zo’n 14 kilo kwijt raakte. ,,Voor corona sportte ik twee of drie keer per week, maar sinds de coronacrisis is dat zes of soms wel zeven keer per week.” Zo fit als Luka er nu uitziet, heeft hij er naar eigen zeggen nog niet eerder uitgezien.

Volledig scherm Luka Janssens © Noé Corneille

Overstappen op een compleet plantaardig dieet viel mee, zegt de natuurkundestudent. ,,Ik vond de overstap qua voeding niet erg moeilijk omdat ik mezelf er in kleine stapjes aan heb laten wennen, maar op sociaal gebied is het soms nog wel eens lastig, bijvoorbeeld als je met vrienden gaat eten of op plekken bent waar volledig veganistisch eten niet mogelijk is.” Als het echt niet anders kan, eet hij in zulke gevallen nog wel eens zuivel, maar dat probeert hij dan wel goed te balanceren door de rest van de dag meer groenten te eten.

Een enorme drang naar ongezond voedsel heeft de 22-jarige sinds zijn plantaardige dieet ook niet. Hij heeft nu zelfs minder cheat days (dagen waarop hij snoept en snackt, red.) dan voorheen. ,,Het is niet dat ik helemaal nooit meer iets ongezonds eet, maar stel dat ik een keer een frietje eet dan zorg ik er altijd voor dat ik er een salade bij maak voor de balans.”

Luka’s omgeving reageert wisselend op zijn strenge dieet. ,,Aan de ene kant krijg ik veel complimenten, maar soms vragen mensen zich ook wel af of ik niet in doorsla in het gezond zijn. Ze vinden dan dat ik met mijn gezonde voedingspatroon geen leven heb of vragen zich af of ik wel genoeg voedingsstoffen binnenkrijg.” Daar trekt Luka zich echter niets van aan. ,,Omdat ik geleidelijk gezonder ben gaan leven heb ik nergens last van. Ik heb niet het idee dat ik qua voedingsstoffen iets mis in mijn dieet. Met plantaardige voeding kun je er ook voor zorgen dat je genoeg eiwitten en omega binnenkrijgt en bovendien slik ik er altijd vitamine B12-supplementen bij.”

Bekijk hier de video's over Koken&Eten:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.