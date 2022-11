Meester Patissier Hidde: ‘Als je brood bijna een week lang kunt bewaren, weet je zeker dat het niet klopt’

Je hebt een kloek boek geschreven: wat kunnen we daarvan leren?

,,De schoonheid van het vak. In Nederland zien we brood nog wel eens als een primaire volkorenboterham met een plak kaas erop, maar het is zoveel meer. De basis van mijn boek is dat ik zo diep mogelijk probeer te graven, maar dat het wel leesbaar blijft.



Ik lees zelf veel wetenschappelijke artikelen over brood; dat gaat misschien ver, maar is wel interessant. Wat is nou eigenlijk brood? Als we dát begrijpen, is bij wijze van een oliebol en wrap ook allemaal onderdeel van hetzelfde ambacht.”

Wat weten de meeste mensen niet over broodbakken, wat ze wél zouden moeten weten?

,,Dat het simpele materie lijkt; de basis van brood is niet meer dan meel en water, maar eigenlijk veel complexer is dan dat. Dat heeft te maken met het leven wat erin zit: gisten en desems. Die moet je vertroetelen, anders werkt het niet.



Als gistcellen in een te koude omgeving komen, doen ze niet veel. Als ze teveel warmte krijgen, sterven ze af – en daar kun je niet zo makkelijk een tijd of temperatuur aan vastknopen. Het is zoeken naar de juiste gulden middenweg. Je moet ‘spelen’ met je deeg. Je kunt het niet zomaar wegzetten in de ijskast.”

Stel, je bent in Frankrijk in een Boulangerie; wat zou je als eerste bestellen?

,,Simpel: een neutrale croissant. Je hebt ook soorten met chocolade en amandelen. Super lekker, maar als je een neutrale besteld, kun je het deeg beter analyseren; welke boter hebben ze gebruikt? Je hebt in Frankrijk botersoorten die veel meer smaak hebben dan de boter bij ons uit de supermarkt. Er zit een fermentatiesmaak aan. En dan in combinatie met de gelaagdheid: dus laagjes deeg en boter. Dat zorgt voor een bepaalde structuur. Espresso erbij, heerlijk.”

Quote Als je echt mooie resultaten wil bereiken, moet je snappen wat je doet. Dus ik zou zeggen: schenk een glas rode wijn in, ga zitten en lezen Hidde de Brabander

Wat maakt jouw boek anders dan alle andere boeken over het bakkersambacht?

,,Wat ik probeer te bereiken is een soort herstructurering van het ambacht. Zodat het hoe en waarom inzichtelijk wordt. Dat kunnen historische feiten zijn; ik probeer de kennis niet te herzien, maar wel herschrijven en bundelen.

Ik schrijf over van alles. Over Marokkaanse pannenkoeken en Indiase wraps. Het is daarom niet voor mensen die denken: ‘ik wil even een broodje bakken’. Maar voor de enthousiaste thuisbakker. Het grootste compliment, maar ook de grootste klacht, is dat het veel lezen is.”

Waar begint de kunst van het broodbakken mee – wat hebben we nodig?

,,Begin met lezen. We willen vaak te snel resultaat zien. Maar wat ik juist wil benadrukken, is dat het ambacht een vak is. Wat ik soms jammer vind – en daar heb ik zelf ook aan meegewerkt – is dat we op televisie vaak horen: ‘dit is hartstikke simpel. Dit kan iedereen’. Nee, broodbakken kan niet iedereen. Als je echt mooie resultaten wil bereiken, moet je snappen wat je doet. Dus ik zou zeggen: schenk een glas rode wijn in, ga zitten en lezen.”

Als we brood tóch liever willen kopen, waar moeten we dan op letten?

,,Ga naar de ambachtelijke broodbakkers. Er is een titel: Meester Boulanger. Veel van hen hebben hun eigen winkel. Als je daarnaartoe gaat heb je sowieso een mooi brood.”



Qua ingrediënten zou ik letten op dat het zo puur mogelijk is. Dus meel, water, gist en zout. We willen graag dat ons brood zo lang mogelijk houdbaar is, maar echt goed brood is meestal een halve dag tot een dag goed.



Als je brood bijna een week lang kunt bewaren, weet je zeker dat het niet klopt. Daar moet iets aan toegevoegd zijn – in de vorm van verbeteraars (extra gluten, enzymen) – waardoor het langer mals blijft. Koop liever een goed brood, en vries het desnoods in.”



