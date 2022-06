Melk van de koe? De melk in je koelkast is steeds vaker gemaakt van planten

Koken & EtenNederland, melkland. In menig huishouden is een pak melk in de koelkast te vinden. Was dat tien jaar geleden voornamelijk halfvolle koemelk, is dat nu steeds vaker een plantaardige variant. Vandaag is het Wereldmelkdag, dus hoogste tijd om de nieuwste trends in melkland op een rij te zetten.

Plantaardige melk maakte de afgelopen jaren zijn opmars. Liefhebbers hebben daar zo hun redenen voor: diervriendelijker, duurzamer, en geschikt voor mensen met een lactose-intolerantie. Zagen we voorheen vooral soja- en amandelmelk in de schappen staan, zien we nu in vrijwel iedere supermarkt ook varianten van haver, rijst en zelfs erwten.

Een logische ontwikkeling, zegt fooddesigner en trendwatcher Marielle Bordewijk. ,,Consumenten worden zich meer bewust van hun impact op het milieu en dierenwelzijn, en kopen daarom meer milieu- en diervriendelijkere producten. Koemelk heeft een veel grotere ecologische voetprint dan bijvoorbeeld sojamelk.”



Al wordt ook nog weleens gedacht dat soja niet duurzaam is, weet Bordewijk. ,,Als veevoer heeft het inderdaad een negatieve impact op het milieu, want er moeten gigantische hoeveelheden soja verbouwd en verscheept worden. Maar als soja voor de menselijke consumptie wordt gebruikt, valt dat harstikke mee en is het juist een prima keuze.”

Erwtenmelk bevat meer eiwitten

Wat zijn de voordelen van nieuwkomer erwtenmelk? Plantaardig diëtist Lobke Faasen: ,,De voedingswaarde is vergelijkbaar met die van sojamelk, dat natuurlijk ook van een peulvrucht is gemaakt. Maar het is een goede optie voor mensen met een soja-allergie, en ook voor mensen die geen amandelmelk kunnen drinken vanwege een notenallergie.”



Daarbij worden de gele spliterwten meestal lokaler gekweekt dan sojabonen – al is dat ook niet altijd het geval - waardoor het duurzamer is. ,,Een ander voordeel is dat erwtenmelk meer eiwitten bevat dan haver- en amandelmelk”, legt Faasen uit.

Baristamelk schuimt beter

Een andere nieuwigheid is baristamelk – ook plantaardig. Niet gek, want plantaardige melksoorten worden weliswaar populairder, ze schuimen niet goed en zijn dus niet zo geschikt voor de ook razend populaire cappuccino’s en latte’s. Koffie heeft een bepaalde zuurtegraad waar plantaardige melk niet goed tegen kan en ook het gebrek aan veel vetten en proteïnen zorgt voor een karige schuimlaag.



Een slimme zet dus van producenten om plantaardige melk speciaal voor koffie op de markt te brengen, die wél goed schuimt. Baristamelk is meestal op basis van haver of soja, en bevat toegevoegde zuurteregelaars en extra vetten, waardoor er een betere schuimlaag tevoorschijn komt.

Melk van micro-organismen

Zal plantaardige melk gaan domineren in het melkschap? Bordewijk lacht geheimzinnig ,,Dierlijke melk wordt minder groot, maar naast een groeiend aanbod van plantaardige melk zal er in de toekomst nog een derde categorie bijkomen: melk gemaakt door micro-organismen zoals gisten, bacteriën en schimmels. Wereldwijd zijn er verschillende producenten en start-ups bezig om met behulp van micro-organismen melk te maken.”



,,In Nederland probeert start-up Those Vegan Cowboys zelfs de koeienmaag na te boosten en middels enzymen en andere micro-organismen gras om te zetten in melk”, aldus Bordewijk ,,Dit soort melk zal zowel qua smaak als qua voedingswaarde meer op dierlijke melk lijken dan dat plantaardige melk dat doet.”

,,Wat we ook zien is dat bedrijven bezig zijn om planten caseïne te laten maken. Dit is een belangrijk dierlijk eiwit in melk en is verantwoordelijk voor de kenmerkende smaak van melk. Caseïne komt van nature niet in planten voor, maar door allerlei nieuwe biotechnologieën kunnen planten zo worden aangepast dat ze het eiwit gaan aanmaken. Maar dit is allemaal nog wel in de experimentele fase hoor, als het een succes is zal het pas over minstens tien jaar in de supermarkten liggen!”

