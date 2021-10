Meneer en mevrouw Hamersma over pastei & meer

Mevrouw Hamersma mag graag pasteien, terrines, patés en quiches maken. Welbeschouwd zijn er maar twee adressen waar zij zich het werk uit handen laat nemen. Eentje bevindt zich niet al te ver van haar kookboekwinkel en heet Slagerij De Beurs. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is het wel degelijk een restaurant, maar het mes – een vleesmes – snijdt hier aan twee kanten. De zaak wordt uitgebaat door Timo de Beurs, een kok die afkomstig is uit een slagersfamilie. Zijn kijk op ‘de vleesbanketbakkerij’, zoals mevrouw Hamersma het noemt, is onnavolgbaar. Steevast laten we daar zijn paté of terrine van de dag aanrukken. Aanrader, en altijd op de kaart blijvend zo is ons verzekerd, is zijn bereiding van varkenspoot. Opvallend genoeg blijkt de slager overigens ook een uitzonderlijk vaardig patissier. De sporadische keren dat mevrouw Hamersma ‘zoetzondigt’ is het in De Slagerij.