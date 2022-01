M&M-mascottes krijgen make-over om inclusiever te worden

De vernieuwde versies van zes karakters - rood, groen, oranje, geel, bruin en blauw, krijgen ook verschillende vormen en maten. Twee karakters worden minder stereotypisch vrouwelijk, meldt het bedrijf. De vernieuwde versie van de groene M&M ruilt haar witte laarzen met hoge hakken in voor sneakers, en de bruine M&M draagt geen stiletto's meer maar lagere hakken. ,,Het is onze ambitie om met verwachtingen te spelen, om grenzen te doorbreken, en om de kleine gelukmomenten in het alledaagse te vieren. Stel je een wereld voor met minder oordelen & meer verbinding & constant gelach", schrijft het bedrijf op haar website. Mars, dat ook de candybars Twix en Snickers maakt, zei dat het extra nadruk gaat leggen op het en-teken in het logo van M&M’s om te laten zien hoe het merk mensen bij elkaar wil brengen.

Aandacht zoeken

Op de website van M&M's heeft iedere ‘linze’ nu een eigen mini-interview. Dat moet een idee geven van het karakter van de snoepmascottes. Groen zegt daarin bijvoorbeeld: ,,Ik denk dat we allemaal winnen als we meer vrouwen zien in leidende rollen, dus ik ben graag de aanmoedigende vriend als ze daarin slagen.”



Sommige marketeers denken evenwel dat Mars hier de boel overdenkt. Allen Adamson, mede-oprichter van marketingbedrijf Metaforce, noemt de make-over een ‘goed idee’, maar ook een voorbeeld van hoe bang marketingbedrijven zijn klanten te beledigen.



Marketingconsultant Laura Ries stelt dat het een manier om aandacht te krijgen is: ,,Ze zoeken naar aandacht en proberen aan te haken bij de trend richting meer inclusiviteit", legt ze uit. ,,Ik denk niet dat er een algemene verontwaardiging was over de seksualisering van de M&M. Het is gewoon een M&M.”