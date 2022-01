Menukaart bij dit restaurant heeft de uitstraling van het strandleven: broodje carpaccio is een aanrader

Buiten

Lang mocht je vanwege blauwalg niet zwemmen in de surfplas van het Krimpenerhout. Maar sinds de waterkwaliteit is verbeterd en het strand is verbreed, zie je er elke dag mensen een duik nemen. Bij ons bezoek is het water acht graden. En kijk ze eens gaan de dames en heren. ,,Elke dag wordt hier gezwommen, weer of geen weer”, zegt kok Koen de With van Noosa Waterfront. “En dan halen ze bij ons een warme chocolademelk om het bibberen te stoppen.”