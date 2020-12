Met deze 5 tips van een pro maak je van je kersttafel een feestje

Koken & etenDeze feestdagen vieren we op kleinere schaal dan gebruikelijk. Maak je tafel daarom lekker extravagant, raadt lifestyle-expert An Bogaerds aan. Gebruik vooral een keer een andere stijl dan je gewend bent.

1. De basis

,,De basis van een mooi gedekte tafel is een mooi tafellaken en linnen servetten", zegt An Bogaerds. Haar boek Table Stories is net verschenen, met daarin tips en adviezen van tafelstylingkunstenaars. ,,Daarnaast ideaal voor op je verlanglijstje: het zal een investering zijn voor op de lange termijn.”

Wel moet je het met servetten op safe spelen: off white of zwart is altijd goed. Je gaat er immers lang plezier van hebben. Volgens Bogaerds zijn papieren servetten niet meer van deze tijd. Doordat je ze weggooit is het niet milieuvriendelijk en oogt het niet mooi op tafel.

2. Verlichting

De verlichting is erg belangrijk: ,,Koel licht verpest elke tafel, hoe mooi hij ook is opgedekt.” Ze raadt warm licht met een gele ondertoon aan. Licht van bovenaf is volgens haar niet nodig: ,,LED-lampjes en kaarsen geven een intiem effect aan de tafel”.



Met kaarsen is het leuk om te experimenteren, zowel in hoogtes als in kleuren. Dit geeft een nonchalant effect. ,,Lichteilanden zijn ook leuk. Bij een ronde tafel zet je deze in het midden, bij een rechthoekige tafel zet je ze aan de koppen.”

3. Kleuren

Met nude kleuren sla je de plank bijna nooit mis: beige, terracotta en zandkleuren zijn nu hot, aldus de Vlaamse. Dit kun je fraai aankleden met bijvoorbeeld dennenappels en herfstblaadjes. Wil je het dit seizoen iets spannender, dan kun je voor paars-tinten gaan. ,,Ik raad aan om je tafel dan helemaal over de top te maken. Denk aan glimmende kerstballen, paarse kaarsen of zelfs losse glitters over de tafel", zegt de lifestyle journalist. ,,Zo creëer je een feestelijke sfeer.”

Volgens Bogaerds zorg je voor overzicht op tafel door te spelen met hoogtes. Zet je broodmand eens op een verhoging en je schalen met hapjes op de tafel zelf: hiermee zorg je ervoor dat elk gerecht de aandacht trekt.

5. Trends

Momenteel zijn er ook veel trends die je toe kunt passen bij het dekken van je tafel. Ronde borden zijn in. ,,Men let er tegenwoordig op niet te veel te eten. Je borden hoeven dan ook niet groot te zijn", zegt Bogaerds. ,,Wanneer je de tafel dekt hoeft het bestek ook niet altijd op het servet te liggen. Een brief, kerstbal of zelfs een citroen kan het bord opleuken.”



Ook ‘bloemenwolken’ (zie de Instagrampost hierboven) zijn niet meer weg te denken uit de huiskamer. Dat is kippengaas waar je droogbloemen in steekt. ,,Let wel op dat ze hoog genoeg hangen, je wilt niet dat ze in je kaarsen terechtkomen.”

