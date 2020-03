Met deze bijzondere tip maak je de perfecte nasi goreng

De koks gaan in de leer bij de Indische Rotterdammer Albert, die op bezoek komt in de toko van Perry. Albert maakt zijn nasi goreng op een speciale manier. ,,Het is bij mij ooit begonnen met een ikan pepesan’’, zegt Albert. Hij doelt op pittige makreel. Albert gebruikt in zijn nasi goreng dus altijd gestoomde makreel. ,,Van huis uit gebruiken we dat voor heel veel visgerechten, vanwege de volle smaak.’’ Samen met Albert maken Job en Perry de nasi. De koks zijn meteen enthousiast. ,,Mijn oma maakte dit vroeger’’, zegt Job. ,,Dit doet me gelijk hieraan denken.’’

Zelf de keuken in? Dit is het recept:

BEREIDING

1 Haal de kop, staart en het vel van de makreel en snijd het in vier stukken.

2 Rooster de kemirinoten in een oven of koekenpan.

3 Wrijf de geroosterde kemirinoten fijn in een vijzel. Snijd de uien, knoflook en lombok klein. Bak deze met de sambal, kemirinoten (en trassi) in een wok op niet te hoog vuur.

4 Los de kokoscrème op in heet water, tot het een dik papje is. Voeg dit papje toe aan de wokpan en roer alles goed door. Kneus de citroengrasstengel (zie video voor de techniek) en voeg hem samen met de limoenblaadjes toe.

5 Laat dit geheel pruttelen tot er olie naar boven komt, dan is de saus klaar. Zet het vuur uit. Leg de makreelmoten in de saus en laat dit minstens een kwartier intrekken. Haal de moten uit de pan en schep de rijst erin. Schep alles goed door totdat de rijst een kleurtje krijgt.

6 Bak het geheel nog even zodat het warm wordt. Serveer eventueel met ikan teri (gebakken zoute visjes).



OPTIONEEL

Voor ikan pepesan: wikkel de makreel in aluminium of bananenblad en rooster een half uur (op 180 graden Celsius) in de oven. Of stoom de vis in een stoompan.