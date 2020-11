Met deze hoeveelheid penen en uien maak je de lekkerste hutspot

Ingrediënten

- 750 g klapstuk

- 2 laurierblaadjes

- 1 takje verse salie

- een stukje foelie

- zout

- 50 g boter

- 300 g witte uien, in ringen

- 750 g winterwortel, in dikke plakjes

- 1 kilo kruimige aardappels, geschild, in kwarten

- peper



Benodigdheden



- stamper



Bereiding

1 Leg het vlees in een pan en schenk er 9 deciliter koud water over. Voeg de laurierblaadjes, salie, foelie en een theelepel zout toe en breng het water aan de kook. Leg een deksel schuin op de pan, zet het vuur laag en laat anderhalf uur zachtjes trekken.

2 Smelt de boter in een pan met zware bodem en fruit hierin de uien op laag vuur tot ze lichtblond en zacht zijn.

3 Doe de gefruite uien, de rauwe plakjes wortel en stukken aardappel bij het vlees in de pan, laat weer aan de kook komen en laat zo’n 30 minuten zachtjes pruttelen tot de wortels en aardappels gaar zijn.

4 Haal het vlees uit de pan en leg even opzij. Verwijder ook de kruiderij. Schenk de helft van de bouillon in een maatbeker.

5 Roer met een houten lepel stevig in de pan zodat de ui, wortel en aardappel mengen. Maak de aardappelen fijn met een stamper, maar zorg dat het geheel niet volledig gepureerd wordt. Voeg zo nodig extra bouillon toe. Een goede hutspot is tamelijk vochtig en zo smeuïg dat hij met gemak van een lepel loopt. Maak hem op smaak met peper en zout.