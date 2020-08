Met deze ijsjes - met kruiden! - koel je lekker af

Koken & etenKruiden voor in je waterijsjes en ijsklontjes: dat ziet er mooi uit en je koelt er ook nog eens lekker mee af. Leer hier hoe je deze frisse lekkernijen met basilicum, tijm, rozemarijn of bloemblaadjes net dat beetje extra geeft.

Het is heel simpel om zelf ijsjes te maken. Met een siroop van suiker en water heb je al een hele goede basis. Hier kun je dus allerlei soorten ingrediënten aan toevoegen, waaronder ook kruiden die je meestal in warme gerechten verwerkt. Met verse kruiden zo uit de tuin geplukt maak je bijvoorbeeld rozemarijnroomijs, lavendelijslollies of citrus-munt-ijsklontjes waar je elk feestje mee opvrolijkt. Hieronder vind je recepten en tips.

Lavendel-munt-ijsjes met honing

Pluk een handvol muntblaadjes en wat lavendelbloesem, doe deze in een theepot en giet er kokend water bij. Laat het mengsel 12 minuten intrekken. Daarna giet je het brouwsel boven een vergiet in een kom af. Meng hierdoor een paar eetlepels honing naar smaak. Giet de thee in ijsvormen (je hoeft niet te wachten tot het mengsel helemaal is afgekoeld) en plaats ze in de vriezer. Je kunt ze ook met andere kruiden maken.



Roomijs met rozemarijn of basilicum

Een bolletje schepijs is altijd lekker om te serveren bij bijvoorbeeld een klein taartje. Maak het speciaal door een paar takjes rozemarijn of een paar blaadjes basilicum in de melk mee te koken. Haal ze hierna eruit om toch de subtiele smaak te behouden maar dat je niet op blaadjes zit te kauwen als je ijs eet. Verder maak je roomijs met eieren, suiker en natuurlijk room. Je kunt dit invriezen of een ijsmachine gebruiken.



Kurkuma-en-gember-ijs

Ben je toe aan iets gewaagds? Probeer dit recept voor pittige bolletjes schepijs met kurkuma en gember.



Fruit-en-kruiden-ijsjes

Je kunt kruiden en fruit met elkaar combineren. Een pak bevroren fruit haal je bij de supermarkt. Meng het fruit met siroop. Gebruik bijvoorbeeld deze recepten van Tasty voor waterijsjes met ananas en rozemarijn, bosbessen en basilicum en aardbeien met tijm.



IJsklontjes met bloemetjes Maak je ijsklontjes vrolijker en smaakvoller door er bijvoorbeeld bloemen en kruiden mee in te vriezen. Ook kun je de kruiden hier langer mee vers houden. Bosviooltjes, Oost-Indische kers, lavendel, rozen of vlierbloesem. Zolang ze maar niet bespoten en eetbaar zijn, bloemen van de bloemist zijn dat bijvoorbeeld niet.



Als je in sommige supermarkten goed zoekt of vraagt kun je daar doosjes eetbare bloemen kopen. Je kunt er daarnaast ook nog wat vers fruit bij stoppen. Gebruik de kleurrijke ijsklontjes in een kan met water en je hebt gelijk water met een fruit-en-kruiden-smaakje, zoals framboos met bosbes en tijm of sinaasappel met citroen en groene munt. Je kunt ook bruiswater gebruiken.

Meer een schepijs-liefhebber? In dit filmpje laat chef-kok Danny Jansen zien hoe je gezond schepijs zónder ijsmachine maakt, met mango, Griekse yoghurt en honing.