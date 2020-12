Met deze ingrediënten maak je dé klassieke garnalencocktail

Volgens tv-kok Rudolph van Veen is ‘iets uit de zee’ is eigenlijk altijd wel onderdeel van een mooi menu. Vaak gebruiken we het als voor- of tussengerecht. ,,In Oost-Europa is er één gerecht dat altijd onderdeel uitmaakt van de kersttafel en dat is de karper”, vertelt hij. ,,Maar in ons land is de garnalencocktail misschien wel het populairst.”