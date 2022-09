Met deze zes gerechten kom je snel (weer) in Italiaanse sferen

Gevulde maaltijdsoep: Pasta e fagioli

Gevulde maaltijdsoep: Pasta e fagioli.

Een traditionele Italiaanse soep met pasta, bonen en tomatenbouillon. Het wordt dan ook wel ‘pasta en bonen’ genoemd. Makkelijk, snel en boordevol smaak.

Melanzane met mozzarella

Melanzane met mozzarella.

Een heerlijk, klassiek Italiaans recept dat we allemaal wel kennen: melanzane. Melanzane betekent aubergine in het Italiaans en dat is ook het basisingrediënt van deze ovenschaal. Dit keer maken we ‘m net even wat anders, zodat jij een verrassend gerecht op tafel kunt zetten.

Orzo risotto met zalm en doperwten

Orzo risotto met zalm en doperwten.

Orzo is officieel een pastasoort, maar heeft de vorm van een rijstkorrel en kun je daardoor ook perfect bereiden als een risotto. Hoe je een perfecte risotto klaarmaakt? Daar zijn de meningen nogal over verdeeld. Je kunt het vocht scheutje voor scheutje toevoegen of zoals bij deze orzo risotto met zalm en doperwten: alles in één keer.

Paddenstoelen arancini

Paddenstoelen arancini.

Arancini, ook bekend als risottoballetjes, worden in twee stappen gemaakt. Maar je moeite wordt dubbel en dwars beloond! Deze variant is vegetarisch en perfect als borrelhapje. Gebruik een restje risotto of maak de risotto uit dit recept. Laat ze net als bitterballen wel kort afkoelen voor je ze eet. Lekker met een pestodip.

Pinsa Romana met buffelmozzarella en olijven

Pinsa Romana met buffelmozzarella en olijven

Een ‘gezondere’ en beter verteerbare pizza, dat klinkt te mooi om waar te zijn! Toch heeft de Pinsa Romana het allemaal. De pinsa met zijn kenmerkende ovale vorm wordt al sinds de tijd van de Romeinen gemaakt. Het deeg is luchtiger dan de normale pizza, omdat het deeg meer water bevat en uit verschillende bloemsoorten bestaat. Daarnaast rust het deeg langer, waardoor het beter verteerbaar is dan een reguliere pizza.

Spaghetti all’arrabbiata

Spaghetti all'arrabbiata.

De naam arrabbiata staat voor boze pasta. Dit heeft alles te maken heeft met de pittige smaak. Deze variant pasta komt oorspronkelijk uit de regio van Rome en bestaat altijd uit chili, tomaten en knoflook. Iets minder pittig? Gebruik dan de rode peper zonder de zaadlijsten.

