Met dit foefje ontdek je snel of je eieren nog goed zijn

Koken & etenBij een fijn ontbijt hoort een overheerlijke omelet. Of een perfect gekookt eitje. Maar als je het doosje uit je koelkast haalt, realiseer je je dat je niet meer weet wanneer je de eieren gekocht hebt. Afgelopen dinsdag of de week ervoor? Met dit eenvoudige trucje weet je meteen of ze nog goed zijn.

Wat heb je nodig?

Je eieren en een kom gevuld met koud water. Zorg ervoor dat je kom genoeg gevuld is om een ei in onder te dompelen plus nog een aantal extra centimeters.

Hoe doe je het?

Leg je ei voorzichtig in de kom met water en wacht even af. Als het ei naar beneden zakt en op zijn zijkant gaat liggen, is het nog vers en helemaal oké om op te smullen. Zinkt het ei, maar staat het rechtop, dan kun je het nog best zonder problemen opeten, al moet je dat wel zo snel mogelijk doen. Blijft het ei drijven, dan moet je het weggooien. Dat betekent helaas dat het niet meer goed is.

Hoe werkt deze proef?

Eierschalen zijn gedeeltelijk luchtdoorlatend. Hoe ouder een ei is, hoe meer vloeistof er binnenin is verdampt waardoor het ei zich vult met lucht. En hoe meer lucht er in het ei zit, hoe makkelijker het blijft drijven.

In deze aflevering van First Eet laat Julius Jaspers je zien hoe je je eieren perfect kookt:

