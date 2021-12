Met dit kerstmenu van Ramon Beuk hoeft de kok niet te stressen, maar geniet ‘ie mee

Koken & EtenRamon Beuk hoort het vaak: kerst is leuk, behalve voor degene die kookt. Dat familielid staat vaak te lang in de keuken en mist de gezelligheid. Dat hoeft niet, weet Beuk. Hij vertelt de komende weken hoe je dat doet: heerlijk koken én genieten.

,,Veel mensen hebben daar moeite mee”, zegt Beuk, die graag mensen helpt om koken gemakkelijker en begrijpelijker te maken. Dat doet hij onder meer met zijn laatste boek Wayooh. Dat is geen kookboek, aldus Beuk, maar het ‘het eerste zelfhulpboek voor de keuken’.



,,Wat ik vaak hoor, is dat mensen op kerstavond vooral heel druk zijn om alles te organiseren en blij en opgelucht zijn als het allemaal weer achter de rug is. Dat het dan voorbij is en mensen denken: was ik maar echt onderdeel van de gezelligheid geweest.”

Nergens voor nodig, zegt Beuk. ,,Je kunt het echt net zo leuk hebben als de gasten. Eten moet lekker en leuk zijn en dat vind ik fijn om mensen te leren. Een van de manieren om samen te zijn, is samen de keuken in gaan om een gerecht af te maken. De kunst is je diner zo voor te bereiden dat je alleen nog dingen hoeft af te maken.” In de ideale situatie feest en drink je met de gasten mee. ,,En dan denk je: ik ga nog een gerechtje op de borden doen.”

Quote Wat je kunt doen, is iets koken wat je al heel goed kent. Als dat een heel goede gehaktbal is, doen! Ramon Beuk

Wat je moet voorkomen: dat je allermooiste en -lekkerste gerecht op de avond mislukt omdat je de oven bijvoorbeeld te hoog had staan of een andere, makkelijk te voorkomen fout maakt. ,,Dan baal je als een stekker. Daarom moet je op safe spelen. Wat je kunt doen, is iets koken wat je al heel goed kent. Als dat een heel goede gehaktbal is, doen! Dan maak je er iets feestelijks omheen. Dat is beter dan dat je op de avond zelf voor het eerst een recept uit een ingewikkeld kookboek gaat maken.”

Om de kerst helemaal makkelijk en zorgeloos te maken, komt Beuk de komende drie vrijdagen met een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. Aan dit menu koppelt hij een werkmethodiek om het koken zo soepel mogelijk te laten verlopen. Je krijgt ruim de tijd om de gerechten allemaal al een keer te maken, belooft Beuk.

,,Het eerste recept geef ik morgen al en dan vraag ik je het al te maken. Dan leer je de details kennen en kun je ervaren hoe het is om een zorgeloze en feestelijke kerst te vieren.” Het gaat om een menu dat niet super ingewikkeld is, maar feestelijker dan wat je elke dag op tafel zet. ,,Met iets meer bereidingen, maar niet te moeilijk.”

Het kerstmenu bestaat uit:

- Voorgerecht ,,Dat is gemarineerde zalm op een crème van avocado met komkommersalsa en een dressing van soja en sesam.” (vrijdag 3 december)

- Hoofdgerecht ,,Een feestje van groenten met allemaal verschillende bereidingen. Er zitten ook stoofpeertjes bij, het is tenslotte kerst. Daarbij een perfect gebakken entrecote en een jus van gepofte knoflook. Uiteraard met een alternatief voor de vegetariërs.” (vrijdag 10 december)

- Dessert ,,Een lopend taartje van pure chocolade, gecombineerd met passievrucht, rood fruit en ijs.” (vrijdag 17 december)



Zeker zijn dat je alle gerechten ziet? Meld je hieronder aan voor de nieuwsbrief van Koken&Eten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Meer kooktips van Ramon Beuk vind je in de videoserie Da's handig: