‘Milieuvriendelijke’ papieren rietjes McDonald’s niet recyclebaar, plastic voorgangers wel

De ruim 1360 Britse en Ierse filialen van de fastfoodreus ruilden hun plastic rietjes – waarvan 1,8 miljoen exemplaren per dag werden gebruikt – afgelopen september in voor een papieren versie. Dat gebeurde ‘om het milieu te beschermen’, nadat de Britse overheid had aangekondigd alle plastic rietjes in 2020 weg te willen hebben. Maar wat blijkt: de nieuwe rietjes moeten worden verbrand omdat recycling onmogelijk is. Dat komt doordat de rietjes te dik zijn. De allereerste papieren rietjes waren dunner, maar deze werden vervangen omdat ze volgens klanten al zompig waren voordat drankjes op waren. De huidige, dikkere exemplaren blijken dus te dik om te worden gerecycled. Terwijl McDonald’s aan een oplossing werkt, moeten ze dus bij het niet-recyclebare restafval worden weggegooid. ,,Ons afval gaat niet naar stortplaatsen, maar wordt gebruikt om energie op te wekken’’, benadrukt het bedrijf wel.

Omstreden

Terwijl de introductie van de papieren rietjes vorig jaar zelfs werd toegejuicht door de toenmalig minister van Milieu in Engeland, waren klanten minder enthousiast. Ze klaagden niet alleen over het zacht worden van de rietjes, maar ook over zuigproblemen bij het drinken van dikke dranken als milkshakes, zegt een McDonald’s-woordvoerder volgens Al Jazeera. Een petitie met de oproep de oude exemplaren terug te brengen, werd tot nu toe ruim 51.000 keer ondertekend.



In Nederlandse McDonald’s-restaurants zijn de papieren rietjes overigens niet te vinden. Het bedrijf liet vorig jaar weten de plastic rietjes in 2019 te zullen vervangen, maar het is nog steeds onduidelijk door wat. Onderhandelaars van EU-lidstaten besloten vorig jaar dat er vanaf 2021 een algeheel verbod komt op plastic rietjes. Onder dit verbod vallen ook drank- en voedselverpakkingen van piepschuim, roer- en wattenstaafjes, ballonstokjes en zakjes van dun plastic.



Plastic rietjes zijn al jaren omstreden. In 2015 was er nog ophef op sociale media nadat een video op YouTube was verschenen van een schildpad die een rietje vast had zitten in zijn neus. Het dier werd na het verwijderen van het rietje behandeld met jodium en terug in zee gelaten, meldde NRC toen. Op YouTube is de video meer dan 37 miljoen keer bekeken.