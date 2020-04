Miljuschka: ‘Lokaal voedsel noodzakelijk en hartstikke cool’

Volledig scherm De foodbox in Zeeuws-Vlaanderen. © Support Your Locals Om te zorgen dat lokale producenten niet omvallen is de nieuwe campagne Support Your Locals bedacht. Het initiatief roept heel Nederland op om zoveel mogelijk voedselproducenten te steunen en voortaan te kiezen voor lokaal voedsel, niet alleen tijdens de crisis, maar ook erna. Zo kunnen de lokale producenten het hoofd boven water houden.



Een van de betrokkenen bij dit initiatief is tv-chef Miljuschka Witzenhausen. Zij stelt dat haar telefoon al op de eerste dag van de crisis roodgloeiend stond. ,,Mensen belden mij gelijk huilend op, ik vind dat verschrikkelijk.’’ Samen met de andere initiatiefnemers heeft Witzenhausen vervolgens gekeken hoe zij dit voor de getroffen partijen kon oplossen. ,,Lokaal is noodzakelijk en hartstikke cool.’’

Lokale waardering

Volgens Witzenhausen zitten er aan de coronacrisis ook positieve kanten. ,,We hebben het al jarenlang over lokaal en duurzaam, en nu moeten we het eindelijk echt doen omdat de supermarkt leeg is.’’ Volgens de tv-chef zijn ondernemers hier nu op aan het doorpakken. ,,Ze krijgen nu de waardering waarvoor zij al jaren waardering hadden moeten hebben.’’



Volgens de initiatiefnemers moet het streven naar kortere voedselketens ook na de crisis de norm worden. Korte voedselketens helpen de CO2-uitstoot van de logistiek te beperken, zorgen voor een eerlijke prijs voor de producent en vergroten het voedselbewustzijn.

,,Deze crisis levert veel uitdagingen op die we nu moeten oplossen zodat lokale voedselproducenten overeind blijven en straks weer aan onder meer de horeca kunnen leveren’’, stelt een van de initiatiefnemers Samuel Levie, onder andere medeoprichter van campagnebureau Food Cabinet.

Naast de korte termijnuitdagingen legt deze crisis volgens hem ook een groot structureel probleem bloot: ,,De voedselketen in ons land kán en móet korter.’’ De campagne is naast Food Cabinet ook een initiatief van de Taskforce Korte Keten, een stichting die als doel heeft de korte voedselketens te ondersteunen en versterken.

Witzenhausen zegt dat het niet alleen voor de lokale producenten lastig is, maar zij het ook voor zichzelf verschrikkelijk vond. ,,Kleine producenten zijn afhankelijk, maar die staan wel echt voor de smaak. Maar straks is mijn lokale worstje of kaasje niet meer beschikbaar, dan word ik echt listig.’’

Inhoud box Support Your Local Rotterdam.

Overlevingsgevoel

Zelf zegt de bekende chef nu nog meer bezig te zijn met koken. ,,En bij mijn boerderij ben ik elke dag aan het planten en mijn moestuin aan het bewerken.’’ Witzenhausen zegt dat het mooi is om te zien dat iedereen hier nu meer mee bezig is. ,,We hebben nu allemaal het overlevingsgevoel: straks vergaat de wereld.’’ Volgens haar komen we hierdoor nu ook dichter bij ‘wat we eigenlijk zijn’.

,,Bekend zijn vind ik niet interessant’’, stelt Witzenhausen. ,,Maar heel Nederland kookt mij na en mijn website ontploft, dat vind ik echt te gek. Als iemand zegt dat ze mijn gerecht hebben gemaakt en dat de verjaardag daardoor een succes was, dan ben ik intens gelukkig.’’ De tv-chef zegt trots te zijn op het feit dat iedereen het zo goed oppakt. ,,We zijn nu teruggeworpen op thuis, het neemt de ruis weg van het leven. Het is mooi om te zien dat we als samenleving bij elkaar komen.’’

,,De crisis maakt onze wereld een stuk kleiner. Het belang van overzichtelijke voedselketens waar we zelf invloed op hebben is zowel voor producent als consument belangrijker dan ooit’’, zegt Drees Peter van den Bosch, voorzitter van de Taskforce Korte Keten over het nieuwe initiatief.