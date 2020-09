Minder eten weggooien? Dit zijn de beste tips van ‘kop-tot-kont-kok’ Nel Schellekens

Nel Schellekens, groot gebracht in Brabant, woont al dertig jaar in het Gelderse Winterswijk. Met haar manier van koken probeert ze mensen bewust te maken van hun consumptiegedrag. ,,Mijn oma leerde mij al om alles te eten wat er van het land komt en ook respect te hebben voor de totaalverwerking. Ik geef waarde aan producten die onbedoeld tot afval of bijproduct worden bestempeld, door bijvoorbeeld ook de schil of pit te gebruiken. Eet je een ei, dan hoort de haan erbij.”

1. Kliekjes zijn een dag later lekkerder

,,Heb je een grote portie gekookt en houd je veel over? Gooi het dan niet zomaar weg. Wist je dat een prutje pasta een dag later veel lekkerder is dan op de dag zelf? Dat heet rijping, en die rijping veroorzaakt de vijfde smaak umami die we met z’n allen altijd zo lekker vinden. Het verleidt ons om iets te eten.”



,,Eigenlijk ben je gek als je het weggooit, want je gooit het lekkerste weg. Hetzelfde geldt voor erwtensoep, dat is een dag later veel lekkerder. Gooi er wat groenten bij, en je kunt zo weer een paar dagen vooruit. Vertrouw altijd op je eigen zintuigen of iets nog goed is. Gun jezelf het moment, en het bijbehorende geluk, om er met je eigen creativiteit iets lekkers van te maken.”

Tekst gaat verder onder de foto...

Volledig scherm Nel Schellekens, van kop-tot-kont-chef. © Nel Schellekens

2. Gebruik ijsblokjesvormpjes om eten in te bewaren

,,Het is een hele simpele tip, maar eigenlijk kun je ijsblokjesvormpjes overal voor gebruiken en iedereen heeft ze wel in huis. Als je jus of saus over hebt, kun je het daarin invriezen voor een volgend gerecht. Combineer het bijvoorbeeld met een klein beetje tomatensaus, dan heb je al gauw weer iets nieuws.”



,,Ook voor het maken van kruidenboter kun je de vormpjes gebruiken. Ik stop er vaak wat overgebleven boter of yoghurt in en voeg er dan wat kruiden aan toe, zo simpel kan het zijn. Maar het kan ook met overgebleven pasta, wortel of rijst. Dat kun je dan weer gebruiken voor soep, of een omelet, het hoeft niet moeilijk te zijn.”



,,Als mensen in de koelkast kijken denken ze vaak dat ze weer iets nieuws moeten kopen, maar als je de gevulde ijsblokvormpjes dan ziet liggen, heb je binnen no time weer een nieuw gerecht en door de rijping krijgt het ook een intensere smaak.”

3. Maak een ‘overschotel’ van overgebleven eten

,,Vorig jaar deed ik de aftrap van een campagne tegen voedselverspilling en kookte ik voor influencers. Eric Corton was daar de presentator, en we hadden vreselijk leuk contact. Op Instagram zet hij zich ook erg actief in tegen voedselverspilling. Op een gegeven moment had hij het in een Instagrampost over een ‘overschotel’, dat bleek een typefout te zijn, maar ik vond het zo leuk dat ik dacht: die houden we erin.”



,,Kijk in de koelkast of vriezer naar wat je bewaard hebt, er is altijd wel iets waar je een lekkere ovenschotel van kunt maken. Kijk goed wat bij elkaar past. Oud brood kun je bijvoorbeeld gebruiken om paneermeel van te maken, waar je noten aan kunt toevoegen voor extra smaak. Of je voegt er bonen en linzen aan toe om het extra voedzaam en lekker te maken. Vertrouw op je eigen creativiteit en leef je uit, het hoeft niet ingewikkeld te zijn.”

4. Oud brood tot aan de laatste kruimel

,,Mijn gasten zijn altijd weer enorm verrast door mijn heerlijke crostini’s en croutons gemaakt van oud brood, en ze zijn zo super simpel te maken! Uitgedroogd brood is met een goed broodmes (of snijmachine) heel makkelijk te snijden, verkruimelen kan ook.”



Onder de foto lees je hoe Nel Schellenkens haar beroemde croutons bereidt.

Volledig scherm Nel's croutons gemaakt van oud brood. © Nel Schellekens

Verkruimel of scheur het brood in stukken. Schellekens: ,,Smeer het brood dan met een kruidenolie in. Ik gebruik daarvoor een kwastje om het niet te vet te maken. Smeer alles wel goed in, anders verbrandt het. Laat het een tijdje liggen totdat de olie goed ingetrokken is. Verwarm de oven voor op 185 graden Celsius.”



,,Begin met een baktijd van 4 minuten en doe er, als het nog niet krokant genoeg is, daarna iedere keer 1 minuutje bij. Het bakken gaat namelijk heel snel. Laat ze na het bakken wat afkoelen anders breken de crostini’s gemakkelijk. Leg de baksels daarna op keukenpapier als je ze niet zo vet wilt eten. Zo zijn ze ook heel goed te bewaren: laag voor laag op papier in een goed afsluitbare bak. Eet smakelijk!”

Nog veel blikjes in huis? Danny Jansen legt uit hoe je daar heerlijke maaltijden mee maakt in de videoserie Koken met blik:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.