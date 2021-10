Minder koolhydraten leidt niet bij iedereen tot gewichtsverlies

Arturo Dalhuisen chef-kok van Parc Broekhui­zen in Leersum: ‘Ik krijg echt mijn eigen signature’

6 oktober De bekende kok Arturo Dalhuisen gaat koken in restaurant Voltaire in Parc Broekhuizen in Leersum, vlak bij Veenendaal. Dalhuisen was een van de jonge chefs die werden gevolgd in de culinaire documentaireserie ‘De Nieuwe Garde’.