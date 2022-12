Mislukte koekjes en ongare taarten: Heel Holland Bakt begint met paniek en tranen

Koken & EtenWie Heel Holland Bakt zegt, zegt mislukte koekjes, ingezakte taarten en ovens die nog koud blijken in plaats van voorverwarmd. Paniek in de tent! Het nieuwe seizoen stelt in dat opzicht niet teleur.

Presentator André van Duin vergelijkt het taartenbakfestijn in Maarssen met racen, vertelde hij al bij de viering van tien jaar Heel Holland Bakt. ,,Het is net zoals met de Formule 1. Daar hoop je ook stiekem dat de auto’s de eerste bocht uitvliegen.”

Wie op zulke ongelukjes hoopt, komt meteen bij de aanvang van het seizoen aan zijn trekken. Erna vergeet in haar eerste taart de eierdooiers in haar biscuitbeslag te doen en kan bij spektakelstuk haar geleisuiker niet vinden. ,,Oh, dit is echt een flop", zegt ze nog voor haar appelkoeken klaar zijn.



Ze eindigt ermee in de laagste regionen. Er komen zelfs tranen aan te pas toen de koekjes zijn mislukt. ,,Heb ik weer.” Presentator André van Duin krijgt haar weer aan het lachen als hij de koekjes bekijkt en zegt: ,,Ach, na tien jaar ziet alles er niet meer zo fris uit.” Een goede, eenvoudige taart, zo beoordeelt de jury het eindresultaat.

Erna is lang niet de enige in de de eerste aflevering van het nieuwe seizoen die de mist ingaat. Ingrid is vanaf moment één koningin van de chaos. Bij haar thuis viel de de taart al op de grond toen de cameraploeg langskwam. Ook tijdens de uitzending gaat niet alles op rolletjes. Na een uur heeft zij nog niets in de oven terwijl de anderen al gevulde ovens hebben. Dat breekt haar lelijk op, hoewel juryleden Robèrt van Beckhoven en Janny van der Heijden ook wel goede punten zien. ,,Mooi streepjespatroon.”



Haar appelkoeken in de technische opdracht zijn taaiïg. Voor haar spektakelstuk vergeet ze de yoghurt in haar yoghurtcake. De sterretjes willen niet sprankelen op haar laatste taart. De altijd gevaarlijke tonkabonen (want die geven een overheersende smaak als je niet oplet) blijken gelukkig goed gebalanceerd.

Quote Er zitten wel wat foutjes in deze taart Janny van der Heijden over de scheve tuintaart van Fons

Geraldine begint met een kapotte bodem bij het maken van de chocoladetaart met frambozen. Gelukkig heeft ze nog een goede laag voor bovenop. Blijdschap en opluchting, tot ze zich realiseerde dat er nog een stuk bakpapier in haar taart zit. Haart taart is bovendien aan één kant ingezakt. ,,Hij is veel te warm gevuld en daardoor is hij niet gaar", aldus Van Beckhoven.



Student Fons krijgt hem wel af, maar alleen omdat hij hulp krijgt van twee medekandidaten. ,,Teamwork!” roept hij dan maar gegeneerd. Zijn appelkoeken - die 40 minuten in de oven moesten, steekt hij 20 minuten voor het einde in de oven. Niet gaar, zo luidt de uitslag.



De tuintaart van Fons is niet zo goed gelukt: scheef en ‘versierd’ met takken ,,Ik hoop dat hij goed smaakt, want mooi is hij niet.” Het oordeel: ,,Er zitten wel wat foutjes in deze taart.” Een understatement uit de mond van Van der Heijden. ,,Ik heb het wel onderschat", erkent hij nadien.



Zineb heeft ganaches die niet goed waren gelukt. De taart van Sander is een beetje droog. Amel heeft een taart gebakken die iets te veel lavendel bevatte. Ben weet van zichzelf dat hij niet zo van de afwerking is, maar hij krijgt toch redelijk goede beoordelingen.

Het is ook niet makkelijk: bakken in de beroemde witte tent. Thuis gaat het allemaal makkelijk maar met een camera op je snoet piep je wel anders. Tegelzetter Jan weet daar iets slims op te bedenken bij de laatste opdracht. Het spektakelstuk moet tien jaar Heel Holland Bakt laten zien. Jan zett zijn tegelwerk voort in zijn taart waarin hij 74 Delfts blauwe tegeltjes verwerkt. Indrukwekkend, vindt de jury. De taart van Sander heeft óók tegeltjes, maar die taart ziet er toch niet zo strak uit als die van de professional. ,,En het gras is heel lelijk”, vindt Van Beckhoven.

Natuurlijk was het niet allemaal ach en wee. Mercedes heeft een taart gemaakt die én mooi is én goed van smaak is in de eerste ronde. Ook haar spektakelstuk is fraai én lekker. ,,Valt niks op aan te merken.”



Ook de appelkoeken van Zineb en Jan vallen in de smaak. En het biscuit van Amel is perfect, vindt patissier Van Beckhoven. En de vulling van de tegeltaart is ook heel geslaagd. Van der Heijden: ,,Een heel mooie taart. ,,De cremeux is perfect", meent Van Beckhoven. Die heeft heel wat in haar mars", zegt Van der Heijden buiten beeld over Mercedes.



Jan krijgt het speldje omdat hij de meesterbakker van de week was. Fons heeft het leuk gehad, maar valt als eerste af. Ingrid realiseert zich dat ze natte hielen heeft. Omdat ze met de hakken over de sloten door is.

De volgende aflevering van Heel Holland Bakt is op Eerste Kerstdag: 20.25 uur, NPO 1.

