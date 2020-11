Moet ik wel of niet extra vitamine D slikken vanwege corona?

Vitamine D is belangrijk voor je botten en immuunsysteem. Wij maken het aan in onze huid, onder invloed van ultraviolette straling van de zon. Daarnaast krijgen we het binnen via ons voedsel. In de winter staat de zon laag en teren we in op vitamine D. Ben je elke dag een kwartier of meer buiten geweest en heb je een lichte huidskleur, dan heb je nog een reserve. Heb je een getinte of donkere huidskleur, ben je veel binnenshuis, bedek je buiten je handen en gezicht of smeer je altijd zonnebrandcrème, dan is het verstandig om 10 microgram per dag te slikken. Dat geldt ook voor jonge kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen boven de 50. Ouderen boven de 70 wordt aangeraden om 20 microgram te slikken.