Mogelijk besmet met listeria: AH haalt rode bieten uit het schap

Tv-kok Danny Jansen over an­ti-dieetdag: ‘Bewust leven is goed, maar soms heb je zin in vet en lekker’

6 mei Het is vandaag anti-dieetdag, de dag om toe te geven aan al je guilty pleasures en eens even niet op de weegschaal te staan. Pak de chips en koekjes maar alvast uit de kast, of toch niet?