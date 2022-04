Mythes ontkracht: kippensoep geneest verkoudheid niet, maar dit doet het wel

Voor we de wetenschap induiken: vanwaar komt de gedachte dat kippensoep je verkoudheid of griep kan genezen? ,,In de 12de eeuw beschreef de Joodse wetenschapper en arts Moses Maimonides de heilzame effecten van kippensoep op het menselijk lichaam”, vertelt wetenschapsexpert Martijn Peters. ,,In zijn werk De Causis Accidentium prees hij kippensoep aan als een remedie voor alles wat er lichamelijk mis kan zijn. Vanuit die gedachte en dat werk verwijzen we vandaag soms naar kippensoep als ‘Joodse penicilline’.”



,,Maimonides haalde zijn inspiratie voor de geneeskundige krachten van kippensoep echter uit oude Chinese en Griekse teksten, want de warme lekkernij is oorspronkelijk afkomstig uit China", zegt Peters. ,,De naam slaat de plank mis, want een virus veroorzaakt een verkoudheid en penicilline is een antibacteriële stof.”