Nederland is walhalla voor vegaindustrie: ‘Alleen Finnen eten meer vega dan wij’

In de bonus: vegetarische spareribs en vegakibbeling. Middenin deze ‘week zonder vlees’ plust supermarktleider Albert Heijn in negenhonderd winkels 1 meter ruimte bij zijn vegaschap. Dat is vanaf nu 5 meter breed, met genoeg plek voor de honderdzestig vleesalternatieven die AH nu biedt.



Ook de Amsterdamse Weedburger - van zeewier - is deze week geland bij AH. ,,We zijn ooit begonnen vanuit een zelf getimmerde bakfiets”, zegt oprichter Mark Kulsdom. ,,Nu liggen we overal in de Appie. Dat is gewoon magisch. Vega is echt niet meer dat witte blok natte tofu. Als AH gas geeft, dan gaat er iets gebeuren.”