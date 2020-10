Nederlanders eten nog te vaak ‘bammetje met kaas’



VideoRuim 30 procent van de Nederlanders eet nooit groente of fruit tijdens de lunch. Dat kan beter, vinden de initiatiefnemers van de Nationale Groente- en Fruitdag. Zeker in het licht van de coronacrisis is een gezondere leefstijl urgenter dan ooit.